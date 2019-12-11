美国密切监视朝鲜洲际导弹据点山阴洞. December. 11, 2019 07:31. by 尹相虎 军事记者、常驻纽约记者 朴勇 ysh1005@donga.com、parky@donga.com. 据悉，在朝鲜在东仓里发射场进行发动机试验之后，朝美之间言辞强硬的对峙日益激化的情况下，韩美情报当局对位于平壤外围的山阴洞导弹研究园区进行了集中监视。美国为应对朝鲜的一再挑衅威胁，时隔2年再次要求召开联合国安理会，因此关于朝美间“强对强”对决回归的忧虑正在加剧。 据韩国政府消息人士10日透露，在上周初发现东仓里发动机试验征兆后，美国情报当局立即增加了侦察卫星，昼夜对山阴洞一带进行周密监控。据悉，他们时刻掌握往返于研究园区的车辆种类、移动路径、人力动向等，密切追踪是否出现洲际导弹和卫星发射用远程火箭的组装征兆。 军方消息人士表示：“开发生产洲际导弹等导弹推进器的山阴洞园区和东仓里一起，是朝鲜洲际导弹挑衅的两大据点”，“韩美仔细监控山阴洞，意味着挑衅的可能性很高。”据情报当局掌握的情况，7日在东仓里试验的火箭发动机也是在山阴洞园区制造的。在这种情况下，根据军用飞机追踪网站“飞行器观察”的消息，10日美国空军的一架“联合之星”（E-8C）地面监视侦察机当天在韩半岛展开。据悉，继前一天的“联合铆钉”（RC-135W）之后，“联合之星”又在首尔等首都圈和中部地区上空对朝鲜进行了监视飞行。 面对朝鲜接连不断的挑衅威胁，美国11日（当地时间）突然要求召开联合国安理会会议。这是朝鲜2017年12月发射“火星-15型”洲际导弹后，首次应美国的要求召开有关朝鲜导弹挑衅的安理会会议。联合国外交消息人士9日表示：“11日在纽约联合国总部将举行安理会公开会议，讨论朝鲜无核化和导弹挑衅等问题。”美国国务院当天也表示：“已向驻联合国代表部指示，就朝鲜最近发射导弹和进行挑衅的可能性向联合国安理会请求进行讨论。”据悉，美国在联合国安理会上还将讨论追加对朝鲜制裁的问题，其中包括通过针对朝鲜接连挑衅的批评声明。

한국어