新世界Starfield“Aquafield”将进军越南. December. 11, 2019 07:31. by 姜昇賢 byhuman@donga.com. 新世界Starfield的代表休养设施Aquafield将进军越南。新世界建设10日表，与越南度假村公司VINPEARL签订特许经营合同，决定明年在芽庄和富国推出Aquafield。 VINPEARL是越南最大的民营企业VIN集团的度假公司。新世界建设期待以此次合约为契机，今后在VIN集团经营的酒店和购物中心等也能出现追加入驻的机会。 新世界建设计划到明年年末为止建设与Aquafield相同的设施。开业后10年间，门票销售额的一部分将作为特许权使用费。新世界建设支援设计和施工咨询、运营手册、职员培训、营业•营销等，而VINPEARL负责施工及监理、审批、电算开发等。

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