韩日首脑24日在中国举行会谈，重点“谈判”出口限制和韩日军情协定. December. 11, 2019 07:31. by 文炳基记者 weappon@donga.com. 在随着朝美矛盾激化、韩半岛危机再次升级之际，文在寅总统将于23日起对中国进行两天一夜的访问。预计文在寅总统访华期间将与中国国家主席习近平和日本首相安倍晋三举行首脑会谈。这是韩日两国首脑在有条件延长《韩日军事情报保护协定》之后首次举行会谈，预计将讨论撤销出口限制的问题，并决定是否最终延长军情协定。 青瓦台发言人高旻廷10日表示：“文在寅总统在此次韩中日首脑会谈上，将与中国总理李克强及日本首相安倍晋三重点协商三国间的实质性合作方案。”青瓦台表示，韩中日三国领导人会议将从2010年开始根据会议主办国顺序，按照韩国、日本、中国的顺序进行正式表述。 高旻廷还表示：“文在寅总统计划在此次领导人会议上评价最近韩半岛局势，并就旨在实现韩半岛完全无核化和持久和平的三国合作方案进行协商。” 文在寅总统将在韩中日首脑会谈之前访问北京，与习主席举行首脑会谈，目前正在调整具体的日程。另外，在举行韩中日首脑会谈的24日，将与安倍首相举行时隔15个月的韩日首脑会谈。 在韩日首脑会谈中，预计日本出口限制、强制征用的解决方法等历史问题将成为核心议题。此次韩日首脑会谈是在上个月22日韩日就有条件延长韩日军情协定达成协议后得以举行的。虽然两国在通商部长之间的双边磋商上没有找到契合点，但双方目前正在推动22日在北京举行韩日通商部长会谈，因此人们期待在随后的韩日首脑会谈上能就撤销出口限制和最终延长军情协定的决定找到眉目。不过，预计很难就强制征用问题找到解决方案。青瓦台相关人士表示：“由于时间紧迫，如果不能就强制征用问题缩小分歧，可能会主要讨论出口限制和军情协定问题。” 在韩中首脑会谈和韩中日首脑会谈上，朝鲜问题将成为主要议题。特别是，有分析认为，文在寅总统可能会通过习主席向朝鲜解释美国总统特朗普的口信，劝说朝鲜推迟年底这一谈判最后期限。但是，青瓦台内部也有人担心，提出“圣诞礼物”威胁美国的朝鲜可能会在韩中日首脑会谈前后发起挑衅。青瓦台相关人士表示：“对于朝美局势，很难做出任何预测，也很难预测未来。”

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