蔡英文借香港示威巩固连任？. December. 10, 2019 07:23. by 尹完準 zeitung@donga.com. “未来四年的总统必须能够保护国家主权。全世界都在关注台湾人民会做出怎样的选择，有没有决心捍卫国家民主自由主权！” 在明年1月11日的大选中，挑战连任的具有反大陆倾向的民进党领导人蔡英文7日在台南拉票活动中高调表态。她的逻辑是，只有选择自己才能应对中国的威胁。 相反，具有亲大陆倾向的在野党国民党总统候选人、高雄市市长韩国瑜8日在新北市拉票时批评，蔡英文政府与大陆对立，经济、民生与安全日益不稳定。他说：“（在蔡总统执政前）3年半前的中华民国是雄鹰。但现在被民进党踩在脚下，根本飞不起来。明年这只雄鹰还会飞起来的！” 意味着中国大陆和台湾关系的两岸关系和决定围绕台湾而产生的美中矛盾的未来的台湾选举即将在一个月后举行，当地的热情正在高涨。台湾“中央选举委员会”9日抽签决定9名候选人的参选号码，候选人参加了这一活动。韩国瑜是2号，蔡英文是3号。作为中间右派在野党，支持率是一位数的亲民党候选人宋楚瑜是1号。 到目前为止，以台湾主权守护者自居的蔡英文在各种舆论调查中遥遥领先于提出改善与中国关系的韩国瑜。台湾电视台TVBS在3日公布的民调结果显示，蔡英文的支持率为46%，韩国瑜的支持率为31%。台湾《苹果日报》2日实施的民意调查显示，蔡英文的支持率为51%，韩国瑜的支持率为19%。 就在去年11月，民进党在地方选举中惨败，引发“蔡英文责任论”。当时，因人气爆棚当选高雄市长的韩国瑜，直到今年上半年在民调中仍领先蔡英文。专家们评价说，从6月9日开始爆发的香港反中反政府示威和中国的强硬应对反而给与中国发生矛盾的蔡英文带来了逆转的机会。今年1月，中国国家主席习近平表示，将以“一国两制”方式统一台湾，并表示必要时不排除使用武力。中国一直强调台湾是中国的一部分的“一个中国”原则。但是，在中国为台湾统一树立榜样的“一国两制”在香港发生的事件，让台湾人产生了对“一国两制”的排斥感和对中国威胁论的恐惧感。 民进党利用台湾民众的这种恐惧，展开攻击性选举活动，并一直主张，“如果韩国瑜在大选中获胜，台湾就会被中国夺走主权”。民进党人士对《东亚日报》说：“两岸问题直接关系到民主、国家安全。破坏和平的不是台湾，而是中国。”香港《南华早报》在发自台湾的报道中指出，“北京反过来给了蔡英文得以恢复支持率的弹药”。 有分析认为，虽然蔡英文在总统选举中占优势，但与总统选举同时进行的立法会（“国会”）议员选举对政党支持率领先的国民党有利。

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