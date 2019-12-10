横扫北美电影界的《寄生虫》...获奖消息接二连三. December. 10, 2019 07:23. by 李?? baltika7@donga.com. 奉俊昊导演的电影《寄生虫》在北美地区接连获奖。据此，在明年2月举行的美国奥斯卡金像奖颁奖典礼上，《寄生虫》能否成为首部获得金像奖的韩国电影奖，备受关注。 据《洛杉矶时报》9日报道，《寄生虫》8日(当地时间)被洛杉矶影评人协会评为最佳影片奖、最佳导演奖和最佳男配角奖(宋康昊)。《寄生虫》力压曾在导演及作品奖中竞争过的马丁•斯科塞斯执导的Netflix电影《爱尔兰人》。同一天，《寄生虫》还分别从华盛顿D.C影评人协会和多伦多影评人协会手中获得最佳影片奖、最佳导演奖和最佳外语片奖等三冠王。 寄生虫在早前获得了被认为是奥斯卡金像奖的衡量者的全美影评人协会颁发的最佳外语片奖，最近还登上了《纽约时报》评论家评选的年度最佳影片第三名。 由于北美影坛好评如潮，《寄生虫》能否入围第77届金球奖提名名单也备受关注。主管金球奖的好莱坞外国记者协会(HFPA)将于9日(当地时间)发表第77届金球奖提名名单。金球奖和奥斯卡金像奖并称为美国重要的两大电影奖项。好莱坞媒体预测，《寄生虫》将入围最佳外语片奖提名名单。2009年奉俊昊导演执导的电影《母亲》曾入围第67届金球奖第一轮候选名单，但未能入围最终提名名单。

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