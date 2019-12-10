地铁火灾紧急疏散路线由AI寻找. December. 10, 2019 07:23. by 曹承韩=东亚科学记者 shinjsh@donga.com. 9日上午，大田西区大田都市铁道大田市厅站。连接地下2层站台和地下1层的台阶上突然亮起了红灯。这是地铁站发生火灾的标志。车站的照明设施熄灭后，乘客们开始动摇，不知道该去哪里。这时，在乘客的脚下出现了激光射出的绿色引导线。在告知列车到达信息的显示器上出现了信号，要求列车沿着站台向其他楼梯移动，而不是着火的楼梯。乘客们可以沿着绿色线有条不紊地移动，避开火情。 9日，韩国机械研究院人工智能(AI)机械研究室责任研究员小组公开了自行开发的AI基础疏散提示系统，并在大田市厅站进行了演示。研究组开发出了在复杂的地铁站发生火灾时，指引AI通过学习掌握的安全道路的系统。研究组向AI学习了两种方法。首先，根据地铁车站内部设置的30多个物联网(IoT)传感器收集的温度、一氧化碳和烟气浓度信息，对危险度进行了评估。随后，在消防员的建议下，在记录着火位置的安全系数后，让AI学习，在实际火灾情况下，让AI找到最安全的疏散道路并提出来。 发生火灾时，AI会根据学习的信息找到最佳的紧急疏散路线，然后利用显示器和天花板上的130多个激光指示器引导道路。即使室内烟雾弥漫，激光也会穿透烟雾，在地上做提示标志，非常安全。一位责任研究员解释说：“地铁一旦发生火灾，70%照明设施就会熄灭。因为此时乘客们必然会陷入大混乱之中，所以要用能够穿透烟雾，照亮地面的激光告诉乘客安全道路。” 此次研究是大田市和政府出资的研究机构为解决地区社会问题而进行的“大田市-研究机构合作项目”的一环。研究组计划向大田地区企业转让技术，并支援其成功实现技术事业化。

한국어