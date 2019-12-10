朝鲜王朝的难民. December. 10, 2019 07:23. . 战争产生难民，难民政策考验着人的良心。我国历史上也有过类似的事例。建立后金的努尔哈赤占领辽东后，部分军人和部分进入了朝鲜。明朝将军毛文龙占领了加岛及周边岛屿，并向朝鲜求援。起初，朝鲜对明朝军队有所亏欠，同时也期待毛文龙的明军能对后金起到牵制作用。 但情况却渐渐恶化。毛文龙扬言要接收20万至30万辽东难民，重建军队，打击后金。与此同时，向朝鲜要求的物品数量也在逐渐增加。岛上拥挤不堪后，他就把难民派到陆地上居住。他随意向地方官索取物品，一旦不满足就掠夺民宅，甚至攻击地方。不知道其损失有多大，甚至有人说，朝鲜之所以没有做好应对“丁卯胡乱”的准备，是因为毛文龙。后来，他又杀死朝鲜人，却欺骗明朝政府说是杀死了后金军。还有传闻说，他企图借机征服朝鲜。 虽然难民可怜，但毛文龙和暴力难民却沦为朝鲜的一大难题。解决这一痛苦的是明朝名将袁崇焕。袁崇焕曾设想将辽东-加岛-朝鲜连接起来对抗后金，想杀死毛文龙，吞并他的军队。事情并不顺利，后来袁崇焕也被处死，毛文龙的余党就投降了后金。他们在“丙子胡乱”时对破坏南汉山城起了决定性的作用。 虽然这种假设在当时的外交状况和国内情况几乎不可能，但如果朝鲜积极推行难民收容政策，并吸收了这一部队，情况会如何呢？他们可能在丙子胡乱中站在我们这边建功，也有可能造成新的损失，最终酿成悲剧性的矛盾或选择。世事艰难是因为没有只得到好结果的政策。古往今来，似乎没有解决矛盾和两难的解决方法。

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