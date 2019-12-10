特朗普只谈“选举”、文在寅只喊“和平”……金正恩因此变得更加鲁莽冲动. December. 10, 2019 07:24. . 美国总统特朗普昨天在推特上留言说：“金正恩（朝鲜国务委员会委员长）太聪明了，如果以敌对方式行动，就会失去太多东西。事实上，他会失去一切。”他同时再次提及明年总统选举，“我不希望（别人）与美国总统的特殊关系失效或干涉11月的大选”。 虽然这是在警告金正恩不要进行可能影响美国大选的挑衅，但另一方面却像是在呼吁金正恩“不要搞砸了我的竞选连任”。与大选无关，即使下决心解决根本的朝核问题都不够，特朗普的话实际上无异于吐露了，自己的关心全部是大选。因此不免让人怀疑，朝核问题也是为了迎合选举日程而搞的活动。 金正恩设定“年底时限”并提高挑衅力度，也是因为这个原因。他的打算，是在明年美国大选期间，不管是以挑衅或解决等变数登场，都要从特朗普那里得到充分的让步。当然，相比采取强硬政策的民主党候选人，金正恩也更希望对朝鲜更加灵活的特朗普连任美国总统。但是考虑到特朗普败北落选的可能性，打算进行更大的赌博，在大选之前捞取更多东西。 朝鲜正在琢磨着发射洲际弹道导弹之类指向美国本土的高强度挑衅。卫星照片分析结果显示，朝鲜7日在东仓里进行的“重大试验”也是远程火箭用发动机喷射试验。金正恩重新启动了去年向特朗普总统和文在寅总统承诺废弃的东仓里试验场，向世人展示了现在不仅仅是口头上的威胁，而是可以立即付诸行动。 但是，我国政府不仅没有召开国家安全保障会议进行讨论，甚至没有发表任何立场。文在寅总统昨天会见了摇滚乐队U2的波诺，双方以韩半岛和平为主题进行了交谈，但并未提及最近的情况。特朗普总统说，“北约、中国、俄罗斯、日本以及全世界都在朝鲜问题上团结一致，”没有提及韩国。究竟他是无意中漏掉的，还是认为没必要单独提及，不能不说是个疑问，但更大的疑问却是另外一个。只谈论选举与和平的两位总统的行为会不会助长了最近的危机呢？

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