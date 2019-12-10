震惊世界的孙兴慜的“神奇进球”，尚未平息的感动. December. 10, 2019 07:24. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “在想到‘我应该往前冲吗’的瞬间，我启动了助推器。得益于良好的时机，加快了带球速度，完成了一个漂亮的收尾。可是......事实上在停止跑动之后，(跑得太多)觉得非常吃力。” 孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)奔袭了73米，晃过对方8名球员成功打入“神奇进球”，他在9日托特纳姆热刺俱乐部网站上的采访中这样回忆了进球场面。虽然暴风骤雨般的奔跑被评价为是世界足球史上的经典场面，但是梦幻般的进球余韵依然让球迷们久久不能平静。 英国广播公司(BBC)当天在其官方网站上评选出“本周最佳11人”，前一天在与伯恩利队的英超比赛中展现“独角戏”的孙兴慜毫无悬念地入围。在被选定为3-4-3阵型的“最佳11人阵容”中，孙兴慜被安排在左边锋位置上。BBC评价说，孙兴慜完美再现了现利比里亚总统乔治•维阿1996年效力AC米兰时长途奔袭82米射门得分的风采，并将他的这粒入球选为“年度最佳进球”候选。 热刺队主教练何塞•穆里尼奥表示，“看到孙兴慜的进球后，让我想起了1996年巴西罗纳尔多(2002年韩日世界杯最佳射手)打进的千里走单骑进球。孙兴慜是孙纳尔多(孙兴慜+罗纳尔多)。”《天空体育》着眼于这一发言，制作了“孙纳尔多海报”。海报的左边是罗纳尔多，右边是孙兴慜举起胳膊欢呼的样子。 “孙纳尔多T恤”也登场了。美国T恤销售商“Breaking T”推出了胸前印有“SONALDO”字样的短袖T恤。孙纳尔多的文句下面写着孙兴慜的带球距离(80码)、带球开始到皮球入网为止的时间(12秒)，还有得分成功的日期(2019年12月7日•当地时间)。T恤价格为28美元(约3.33万韩元)。 孙兴慜在上月20日起执教热刺队的穆里尼奥主教练的全力支持下，作为核心攻击资源上场，攻入了“生涯进球”。穆里尼奥表示：“过去我和曼联前主教练弗格森谈过关于朴智星(38岁•退役)的事情。在文化上，韩国球员喜欢学习，非常谦虚。”朴智星在弗格森教练的指导下，从2005年到2012年一直在曼联队效力。 孙兴慜的父亲孙雄政从小就是孙兴慜的足球老师，让孙兴慜掌握足球基本功，与儿子一起进行体能训练并流汗。穆里尼奥说：“不久前我见到了孙兴慜的父母。了解到，孙兴慜的良好态度源自何方。能和梦幻般的孙兴慜一起共事感到很幸福。”

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