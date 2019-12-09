寒流一停，微尘发威......“三寒四微”现象开始. December. 09, 2019 07:33. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 虽然寒流减弱了，但从8日开始，可吸入颗粒物(微尘，PM10)再次袭来。首都圈和忠北等地的微尘浓度(雾霾浓度)到11日为止将维持在“不好”的程度。 8日，据韩国国立环境科学院透露，当天首尔、京畿、忠北等中西部地区的细颗粒物(又称可入肺颗粒物，PM2.5)浓度属于“不好”的程度。当天下午3时，首尔日平均细颗粒物浓度为每立方米45微克(1微克等于百万分之一克)。细细颗粒“不好”的标准为日平均36∼75微克。当天上午，京畿东豆川和忠清北道丹阳等地区一度达到98微克和91微克，超过了“非常不好”的标准(75微克以上)。国立环境科学院解释说，“大气停滞导致国内污染物无法排出，微尘浓度升高。” 冰冷的西伯利亚高气压会变质为移动性高气压，如果产生影响的话，天气没那么冷，但反而会导致大气停滞，致使无法排出污染物质。这就是天气变冷后空气质量好，天气转暖后空气变差的所谓“三寒四微”现象出现的原因。 国立环境科学院预测，截止到11日，以首都圈为中心的微尘将会增多。10日和11日，气象厅预报首都圈和忠清道等地的细颗粒物浓度为“高”。一周预报的“高”标准为日平均36微克以上，相当于日间预报的“不好”和“非常不好”。特别是，从10日开始，受国外生成的微尘的影响，高浓度微尘现象将会更加严重。气象预报中心主任潘基成表示：“10日左右，受中国雾霾的影响，微尘浓度可能会上升到‘非常不好’的水平。” 可吸入颗粒物浓度高时，最好不要在室外活动。一定要出去的时候要戴口罩。国家气候环境会议建议，老年人、孕妇或基本疾病患者，从细颗粒物浓度超过每立方米36微克时起应使用口罩。普通人从浓度超过51微克时开始也建议佩戴。口罩最好戴经过食药处认证的保健用口罩。洗涤后再使用的话效果会下降。

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