朝鲜在东仓里发动青瓦台认为“功能有限”的挑衅. December. 09, 2019 07:33. by 韓相準 alwaysj@donga.com. “我们认为，正常功能发挥受到了限制。” 青瓦台在上个月5日就朝鲜是否利用移动式发射台发射洲际导弹提交的报道资料中，对朝鲜东仓里发射场（西海卫星发射场）的现状做出了上述说明。也就是说，尽管朝鲜没有按照去年9月朝鲜国务委员会委员长金正恩在南北首脑会谈上作出的承诺完全废弃东仓里设施，但不具备与过去相同的实验能力。 但是，朝鲜8日表示，“7日下午在西海卫星发射场进行了一次非常重大的试验”，“对再次改变战略地位起到重要作用的试验获得了成功”，与青瓦台的解释完全不同。因此，很多人指出，青瓦台仍然依赖对朝乐观论，未能正确判断包括东仓里在内的朝鲜核武器、导弹设施的现状。 在设有卫星发射场和发动机试验场的东仓里发射场，除2012年4月进行的“火星-13型”洲际导弹外，朝鲜还进行了“银河3号”“光明星4号”等的发射。就在朝鲜作为核武器、导弹设施基地的东仓里，朝鲜去年9月在平壤共同宣言中表示：“在有关国家专家的参观下，将永久废弃东仓里发动机试验场和导弹发射台。”对此，文在寅总统还评价说：“迈出了相当重要的大步。” 但是，自从2月河内朝美首脑会谈破裂后，朝鲜被发现有开始恢复东仓里部分设施的动向。对此，青瓦台表示：“（朝鲜）虽然进行了部分修复，但限制了正常机能的发挥”，但朝鲜本月7日却表现出了完全不同的举动。对此，青瓦台相关人士只表示：“正在收集关于东仓里发射场现状的各种情报。” 另一方面，尽管朝鲜宣布“重大试验”，但青瓦台8日并没有发表特别的立场。每次朝鲜进行重大挑衅时召开的国家安全保障会议也没有召开。一名外交消息人士表示：“朝鲜有可能在谈判时限年底之前故意发起挑衅，因此青瓦台似乎也采取了慎重的态度。”

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