千里走单骑狂奔73米，“superSONic”孙兴慜的奇迹进球征服全世界球迷. December. 09, 2019 07:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 这是“超级SONic”孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)的狂飙疾驰所创造的“奇迹般的进球”。 上半场第32分钟，热刺2比0领先。孙兴慜在本方禁区附近拿球后，开始向着伯恩利的球门疾驰。拥有在意为“超音速”的英文拼写(Supersonic)中加入孙兴慜的姓氏“孙(SON)”的绰号的孙兴慜千里走单骑的过程中，现场5.8万多名观众纷纷从座位上站了起来，并大声高喊“Go! Sonny!”。 瞬间最高速度达到每小时34.3公里(相当于10秒50跑完100米)的孙兴慜逐渐提高了带球速度。越过中线后，他两次用右脚将皮球往前踢，迅速摆脱了对方防守球员的压迫。带球的孙兴慜的速度比无球跑动的托特纳姆热刺队的队友更快。在12秒后孙兴慜突入对方禁区，他面前只剩下了对方守门员。甩开8名伯恩利球员的孙兴慜冷静地用右脚射门得分。 8日，孙兴慜在英国伦敦举行的英格兰足球超级联赛(EPL)第16轮主场比赛中攻入了梦幻般的一球。据美国《纽约时报》报道，孙兴慜凭借12次触球，狂奔73.152米之后成功射门得分。这是他自去年11月以切尔西为对象攻入的50米奔跑进球后，进军英超赛场后最长距离的一人带球并完成进球。当天，孙兴慜贡献1粒进球和1次助攻，帮助热刺队以5比0大胜对手，这也是他赛季第10粒进球和第9次助攻。从2016~2017赛季开始，他连续4个赛季都取得了两位数的进球。本场过后托特纳姆热刺队的排名升至积分榜第6位(积分23分•6胜5平5负)。 赛后孙兴慜表示：“为了传球给德利•阿里，降低了带球速度，但情况并不理想。所以，我觉得继续带球，向没有对手防守球员的空间突进，运气很好，最终成功射门得分。” 拥有闪电般速度的孙兴慜和如秋风落叶般拉在后面的伯恩利球员形成了鲜明的对比，这个进球受到了世界的关注。英格兰的传奇球员加里•莱茵克尔对此极力推崇，“孙兴慜的进球是个人能力创造的伟大进球。在我看来，这是本赛季的最佳进球。”赛后早早地出现了这样的评价，国际足联(FIFA)授予一年中打进最漂亮进球的球员“普斯卡斯奖”基本归于孙兴慜的帐下。 英超事务局也在Instagram上传孙兴慜的照片，并附上了“赛季最佳进球？韩国、英国、墨西哥的球迷在相关帖子中写道“好像看到了单枪匹马独自一人闯入敌阵的赵子龙”“孙兴慜的杂技表演”等。但是在被问到“这次进球是不是很特别”时，孙兴慜回答道，“对我来说，所有进球都是宝贵的经验和业绩。对我来说，所有进球都很珍贵。” 孙兴慜的哲理进球还召回了对过去足球传奇人物的“生涯最佳进球”的回忆。美国ESPN报道说：“孙兴慜的进球让人联想起‘球王’迭戈•马拉多纳。”马拉多纳(阿根廷)在1986年墨西哥世界杯上，在5名英格兰后卫夹击下狂奔60米左右，甚至过掉守门员进了球。英国广播公司解说员评价说：“‘黑豹’乔治•维阿似乎回来了。”1996年，当时效力于AC米兰(意大利)的维阿(利比里亚)在对阵维罗纳时，奔跑82米后进球得分。 托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥将孙兴慜与巴西传奇罗纳尔多进行了比较。罗纳尔多曾在2002年韩日世界杯上获得最佳射手称号，在球员时期被称为“皇帝”。穆里尼奥说：“(孙的进球)让我想起了自己在FC巴塞罗那(西班牙)工作时，在主教练鲍比-罗布森身边看到罗纳尔多令人不可思议的进球场面的时候。孙兴慜是孙纳尔多(孙兴慜+罗纳尔多)。我儿子也叫孙兴慜孙纳尔多。”虽然没有直接提及，但穆里尼奥所说的比赛，应该是罗纳尔多从中线开始突破，用极其华丽的个人技术摧毁对方后卫，并最终进球的1996年与孔波斯特拉队的比赛。 另外，孙兴慜在当天比赛之前从韩国足球传奇朴智星(38岁)手中接过了亚洲足球联盟(AFC)年度最佳海外球员奖的奖杯。孙兴慜表示，“虽然不能经常见面，但很依赖他，而且经常问他好奇的事情。能从智星哥那里领奖，感到非常荣幸。”

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