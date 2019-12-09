《冰雪奇缘2》也突破千万观影人次. December. 09, 2019 07:33. by 李?? baltika7@donga.com. 迪士尼动画电影《冰雪奇缘2》在上映第17天的7日观影人次突破了1000万名。据韩国电影振兴委员会综合电算网消息称，截至当天下午，《冰雪奇缘2》累计观众人数达到了1000.2577万名。作为外国电影第8次实现了“1000万观众”，作为动画电影，成为了系列前两部都聚集1000万观众的“双千万”电影。 《冰雪奇缘2》上映之初，没有一首像第一部主题曲《Let It Go》这样的主题曲，很多观众认为，在儿童观众眼中，影片的叙事是复杂而黑暗的。但“艾莎”和“安娜”两姐妹俩的冒险故事得到了不同年龄段观众的共鸣，而第二部的OST则像一部音乐剧一样与故事情节相互映衬，相得益彰。 根据多厅影院CGV观众分析，从上映日起至本月5日，观看《冰雪奇缘2》的观众中，40多岁的观众最多，占33.9%。和子女一起来到剧场的40多岁人群购买的门票最多。据分析，同期“N次观看”(多次观看)比重为6.5%，高于同期票房前10位影片的重复观看比重(1.6%)，第一部影片的粉丝多次观看。随着电影的热卖，“艾莎礼服”等各种相关商品也有所增加，CGV Cineshop的销售额自该作品上映后与去年同期相比，增加了约161%。

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