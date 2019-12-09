“李秉喆进军半导体领域的东京宣言”，韩国企业百年最精彩的场面. December. 09, 2019 07:34. by 金贤洙记者•廉熹珍记者 kimhs@donga.com,salthj@donga.com. “众所周知，我对半导体产业有着近乎信仰的执著。那个契机是什么呢？” 1985年11月，在同三星集团创始人李秉喆会长的谈话中，在本报记者提出这样的问题后，李会长做出了上述回答。 “我在日本见到的稻叶秀三博士说‘今后产业将由半导体来决定。必须制作出轻薄短小的产品’。另外，1982年去美国一看产生顿悟，进军半导体领域越晚，就越落后，所以在当地就直接给总公司打电话说‘做好(进军半导体领域的)准备’。” 1983年2月8日，李会长宣布对半导体中属于尖端技术的超高密度集成电路(VLSI)进行大规模投资。那就是著名的《东京宣言》。当时三星只是能勉强生产家电产品用的高密度集成电路(LSI)，因此美国英特尔公司嘲笑其为“夸大妄想症患者”。 李会长当时接受采访时回忆称，“我认为如果做不好，三星集团一半以上的事业会倒闭。但是如果不是三星的话，很难进行这个冒险，所以下了决心。”三星在1992年获得DRAM世界第一名后，27年来一直牢牢的坚守这个位置。 《东京宣言》是本报与30名外部咨询委员一起评选的“韩国企业百年，量子跳跃的瞬间”中的最佳瞬间。本报为迎接2020年创刊100周年，以经济•经营学界、理工科教授及前任官员、经济团体研究员等构成的咨询委员为对象，对“最精彩的100个场面”进行问卷调查，并排出结果。 排在第2位和第3位的是支撑韩国经济的今天的钢铁和汽车出发的瞬间。1973年6月9日浦项制铁首次排出铁水的出港场面，1976年韩国最早的自主研发轿车“Pony”的诞生等分别入选。

한국어