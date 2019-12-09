总统一行在成都应该看上一眼的. December. 09, 2019 07:34. by 高基正记者 koh@donga.com. 3年前的2016年，因为媒体间的业务合作，笔者去过几次中国四川省成都。中国也像韩国一样由地方政府管理出租车许可总量。由于城市化进程迅速，大部分地区出租车供不应求。因此，在当地主要使用中国版优步“滴滴打车”。 有一次，笔者叫完车过去了10分钟，还没有回音。正在考虑要不要打的的时候，信息传来了。“很抱歉迟到了。由于服务延误，我们往呼叫者的账户里打了10元钱。”相当于韩国钱1600韩元左右……大约5分钟后，“滴滴打车”所属司机到了。到目的地的费用是16元（约2700韩元）。得到10元迟延补偿金，交了16元运行费，相当于花了6元服务费。其实钱并不重要。消费者得到的补偿和由此带来的满足通过各种形式得到了体现。那天“滴滴打车”补偿了用户的时间。这是韩国没有的服务。 还有一次，笔者正在当地人家里吃晚饭。需要矿泉水等一些物品。主人用智能手机的超市送货应用程序进行了搜索。输入所需物品，就会跳出来整个成都大大小小的应用加盟店给出的商品价格。用户可以考虑送货时间和价钱，选择合适的超市。大部分情况下，选择家附近的店铺是必然的。送货不是像韩国一样由配送应用程序企业进行，而是由超市直接负责。 据悉，文在寅总统将于本月前往成都参加韩中日三国首脑会谈。成都相当于韩国江原道的某处。在我们这里，这里作为刘备的蜀汉在《三国演义》里十分有名，但是在中国，带有很穷困的边缘形象。尽管如此，成都所属的四川还是得益于中央政府的西部大开发工程，成为继上海等沿海城市之后增长速度最快的城市。有人说，由于城市开发需求巨大，中国国内的电梯企业都只指望着成都。 成都给人留下深刻印象的不是这些硬件设施，而是在中国西部末端不断展开的服务创新。虽然韩国至今未能解决“乘坐”问题，但中国早在3年前就普及了提供迟延赔偿金的乘车共享服务。“滴滴打车”后来与竞争对手“快的打车”合并，成为一家名为“滴滴出行”的综合性汽车企业。美国市场调查企业“CB Insight”评价的“滴滴出行”的企业价值为560亿美元（约67万亿韩元），在全世界346家联合企业（企业价值100亿美元以上的非上市企业）中处于第三位。“滴滴出行”还合并了美国优步的中国法人优步中国。相反，在韩国，在没有引入“乘车共享”制度之前，先上调了出租车费用，而且拥有150万名用户的相关企业迟早要关门。 成都的超市应用软件，体现了市场原理对小商贩保护培育的可行性。在韩国，为了保护小区超市，继限制大型超市的开张之后，还推进了综合购物中心的强制休息。在中国，一种非常简单但不受政府干预的新技术，为小商贩打开了活路。 希望文在寅总统一行此次前往成都能看到这些革新。从根本上说，希望他们能够感受到，中国“经营企业的欲望”是如何在市场这个框架下喷发、与消费者的厚生结合在一起，其后果在多大程度上保证了企业的成功。据说，政府正好在明年再次推出搞活服务业的对策。在社会主义中国，即使政府不出台这样的对策，市场也会自行决定。

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