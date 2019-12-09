选举法、公调处法、预算案……任何事情都不能没有朝野协商一致而强行处理. December. 09, 2019 07:34. . 除自由韩国党之外的朝野“4+1协议体”就制定明年预算案和快速处理案指定的《公职选举法》修改案、《高层公职人员犯罪调查处法》（简称公调处法）等单一方案达成了协议，并于昨天进行了最后磋商。共同民主党制定了在今天的国会总会上对这些法案进行一揽子表决处理的方针，国会议长文喜相也表示将在9、10日处理提交到全体会议的预算案和迅速处理案。在明年议会选举即将到来之际，将第一在野党排除在外强行处理制定比赛规则的选举法和历史上第一个超过500万亿韩元的超级预算案，这是史无前例的危机。 在513.5万亿韩元的政府预算案中，“4+1协议体”同意在减少1万亿韩元以上的框架下达成了一致。据悉，还着手与企划财政部制定预算详细明细书。“4+1协议体”是排除第一在野党的权宜性的机构。未能遵守国家预算案法定时限（2日）的国会，现在超越预算案审议机构国会预算结算特别委员会，以4天的仓促审查来确定明年预算案，这是难以想象的事情。更有甚者，面对明年议会选举，很多人担心制定政派性预算可能会使照顾选区问题愈演愈烈。在这种情况下，把第一在野党排除在外并用连速记录都不留的“黑暗审查”确定预算案，这是无视国民的行为。因此，除了执政党和自由韩国党之外，群小在野党将难以躲避串通制订用于议会选举的预算的批评。 今天自由韩国党前院内代表罗卿媛将当选下一任院内代表。以此为契机，朝野应该结束极端对峙，开始磋商。改变民意反映框架的联动型比例代表等选举法修正案是规定选举这一比赛规则的东西，此前一直由执政党和第一在野党达成协议。否则，处理《公调处法》的执政党将难逃与小政党进行席位交易的批评。预算案也不是交付仓促审查。即使为时嫌晚，执政党也应该停止无视第一在野党的立法独断专行，在野党也应该拿出对策认真进行磋商。

한국어