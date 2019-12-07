朝鲜提高威胁程度，韩国急于对朝援助. December. 07, 2019 07:28. . 韩国政府昨天召开南北交流合作促进协议会会议，决定向世界卫生组织的对朝母子保健医疗支援事业提供500万美元（约60亿韩元）援助。今年6月，韩国决定通过世界粮食计划署向朝鲜援助5万吨大米，并汇去了1177万美元监控费用，但由于朝鲜拒绝接收，实际上已告吹。这是6个月以来的首次对朝追加援助。 韩国政府的决定是在朝鲜根据“年底时限”提高对外攻势力度的情况下做出的。虽然政府解释说，这是针对朝鲜婴幼儿和产妇的纯粹的人道主义支援事业，与南北关系状况无关，但令人怀疑在这种时期做出这一决定是否合适。朝鲜断绝韩朝关系，对韩国进行各种指责。别说感谢了，恐怕还会嗤之以鼻吧。 朝鲜5日晚还通过外务省第一副相崔善姬谴责美国总统特朗普可能使用武力的言论。崔善姬表示，“如果是失言，当属万幸；但如果确认是算计好的挑衅，朝鲜将开始针锋相对的暴言”，再次使用了与前年特朗普的“火箭男”发言对骂时使用的“老糊涂”。同时，朝鲜还让大型集装箱出现在东仓里导弹试验场等，毫不掩饰新的挑衅意图。 朝鲜正在用凶恶的语言和异常的举动刺激对方，积累挑衅的名分。美国的氛围是不会卷入其中。特朗普总统似乎没有直接应对，暂时选择了无视战略。不过，美国大幅加强对朝监视，以防万一。白宫昨天重申了原则立场，称“不会急于进行谈判或草率达成协议”。 在这种微妙的局面下，我国政府拿出了对朝援助这一“胡萝卜”。向朝鲜居民提供人道主义援助不能批评。但是现在，朝鲜正在实施激怒或吓唬对手的心理战。对此报以对朝支援，朝鲜会如何看待呢？再者，也不能不质疑，这一决定是否充分考虑到了会不会让美国产生误解。

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