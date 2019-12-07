被选任为美国旧金山歌剧院音乐总监的金恩善指挥家. December. 07, 2019 07:28. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. SFO5日(当地时间)发表说，指挥家金恩善(39岁)将于2021年8月1日就任美国旧金山歌剧院(SFO)的音乐总监(也称音乐导演)。SFO成立于1923年，拥有96年历史，与纽约大都会歌剧院并称美国两大歌剧院。在北美大陆，女性出任歌剧院音乐总监，金恩善是第一个。首次签约期限为5年，每季最多指挥四部歌剧。 今年6月，金某以德沃夏克歌剧代表作《露莎卡》在SFO出道，受到媒体和听众的好评。毕业于延世大学音乐学院和研究生院的她在德国斯图加特音乐学院就读期间，2008年在西班牙赫苏斯洛佩斯科沃斯国际指挥大赛中获得冠军，开始受到世界音乐界的关注。金某在著名指挥家丹尼尔•巴伦博伊姆和基里尔•佩特连科的歌剧指挥中，以辅助指挥者的身份工作，一直以来在德国柏林国立歌剧院、法兰克福歌剧院等欧洲主要歌剧院和华盛顿国立歌剧院、休斯敦Grand歌剧院等美国主要歌剧院以指挥的身份活动。金大中政府时期曾担任文化部长官的韩世大学客座教授金圣宰就是她的父亲。 金某将接替指挥家尼古拉•路易索蒂的工作，在正式担任音乐总监之前的2020-2021赛季作为SFO第二舞台指挥贝多芬的《费德里奥》。SFO总监马修•席伯克表示“有着深思熟虑的领导能力的金氏通过深刻的共鸣和尊重，将听众和艺术家、剧场技术人员和管理者联系起来。她让所有人都能发挥出他们自己最大的力量”，解释了选任金某为音乐总监的背景。 5日，金某通过SFO主页表示，“在SFO中，在很多方面进行了开放性的合作，感觉彼此非常默契。能成为旧金山歌剧院家族的一员，感到非常自豪。”同一天，她在接受《纽约时报》(NYT)的采访时表示：“1912年出生的奶奶一生都被人称为‘女医生’，想起了展望女性就那样被称为‘医生’的时代。我期待下一代(女性)指挥也能就那样被称为‘指挥’。”

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