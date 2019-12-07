通风换气灭细菌. December. 07, 2019 07:28. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 随着人们对室内空气质量的日益关注，消除除细小颗粒物以外的细菌、恶臭、有害化学气体（挥发性有机物等）、二氧化碳、氡气等许多污染源的设备纷纷上市销售。其中，针对对健康直接产生影响的细菌，有多种产品声称效果出色，而消费者也相信这些说法，把室内空气品质管理交给特定机器处理。但是，很多产品效果往往没有得到验证，即使经过检验，也大多无法克服实验室与实际生活的差距，无法取得实际效果。 除直接接触外，细菌还有通过患者停留的地方或使用过的东西感染的危险。这与病毒的生存能力有关，所幸大部分病毒在空气中生存不了5分钟以上。回到家中就强调洗手，也是这个原因。但是，冬季流行的流感病毒以气泡形式漂浮数小时，有些特定病毒甚至存活72小时。这种情况下，密闭的室内空间不是安全地带，反而成为多数人一下子被感染的感染途径。 室内空气污染最有效的解决办法是通风换气。很多人不知道，通过换气，室内积累的病毒会很快被吹走。通过换气获得的健康益处除了清除病毒外，还有其他好处。换气不仅能够解决病毒，还能够解决密封室内容易恶化的二氧化碳浓度或氡、挥发性有机物等导致室内空气质量下降的因素，甚至还能消除恶臭。 另外，冬季往往只注意室内温度，很容易错过湿度。如果湿度下降，鼻子和支气管粘膜内纤毛的运动性就会减弱，对病毒和灰尘的抵抗力就会下降。使室内过低的湿度以最快速度回到合适水平的方法也是换气。但是这种换气的效果只有在遵守正确的换气方法时才能取得。 每天换气3次，每次换气时要持续10分钟以上。尽量同时打开窗户或门，以便形成对流，时间上最好避开早晨和晚上，选择在白天。因为在凌晨和深夜，空气循环不畅，污染的空气会下沉到地面。特别是发生高浓度细小颗粒物时，很多人不愿意换气，这时换气效果更好。但是在这种情况下，只有换气后通过机械式换气装置维持适当的室内空气质量、温度和湿度，才能保持健康。冬季的室内温度为18∼20度，湿度为50%左右为宜。 为使鱼缸的水保持洁净，我们会添加过滤器、氧泵和各种药品等，但使鱼缸的水得到最快最容易清洁的方法是加入新水。像这样最明智地解决密闭空间污染空气的方法也是通过换气换到新空气。希望更多的民众能够认识到通风换气的重要性，用正确的方法实践这一理念，健康地度过这个冬天。

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