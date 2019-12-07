LG化学与通用汽车在美国成立电动汽车电池合资公司. December. 07, 2019 07:50. by 徐東一 dong@donga.com. LG化学6日宣布，与美国汽车企业通用汽车(GM)在美国成立电动汽车蓄电池组合资公司(合作法人)。两家公司决定在美国俄亥俄州建设一个规模为30GWh(千兆瓦时)的电动汽车蓄电池组生产工厂，并将在这里生产的蓄电池组全部供应给GM未来推出的电动汽车产品。这是希望得到电动汽车电池稳定供应的GM和想要抢占急速增长的美国电动汽车市场的LG化学的利害关系相吻合的结果。 两家公司于5日(当地时间)在美国密歇根州的GM全球技术中心签署了合作法人合同，LG化学副会长申学喆和GM首席执行官(CEO)玛丽•贝拉出席了签约活动。据了解，两家公司决定各出资1万亿韩元，分别设立相同股份的合作法人，之后阶段性地增加投资金额。预计总投资规模将达到2.7万亿韩元。收益也将各占一半。从购买电池原材料到生产蓄电池组，再到搭载通用电动汽车，双方将在整个过程中建立合作机制。 贝拉CEO当天表示：“如果GM的整车制造技术和LG化学的领先电池技术相结合，将会加快双方迈向纯电动未来的步伐。期待通过与LG化学的紧密合作，为GM未来顾客创造更大的价值。”LG化学通过此次合作，为抢占急速增长的美国电动汽车市场奠定了基础。据市场调查机构“未来资产大宇”研究中心透露，美国电动汽车市场将从今年的52万辆增至2021年的91万辆，2023年的132万辆，年均增长26%。 通过此次合作，LG化学确保了包括韩国在内的美国、中国、欧洲等5个电池生产工厂和2个合作生产工厂等共7个生产基地。申副会长表示：“LG化学的优点有△仅电池相关专利就达到1.7万多件，技术力十分强大 △在向270万辆以上电动汽车提供电池，安全性和信赖度得到证明 △丰富的电池量产经验等。预计到2024年，仅通过电池事业就能取得30万亿韩元以上的销售额。”

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