上午在东海上空，下午在首尔上空……美国两架侦察机“鹰眼”注视朝鲜. December. 07, 2019 07:33. by 常驻华盛顿记者 李正恩、孙孝周记者 lightee@donga.com,hjson@donga.com. 位于朝鲜平安北道铁山郡东仓里的西海卫星发射场被捕捉到新的活动，其背景是朝美双方激烈的口水仗和神经战达到了高潮，这种情况下，预计将引起轩然大波。因为这无异于预告了朝鲜下一步将进行发射洲际弹道导弹的强烈挑衅。朝鲜2016年至2017年在东仓里成功开发出使用液体燃料“白头发动机”，搭载在“火星-14”型和“火星-15”型等洲际弹道导弹上。因此，东仓里的举动显得非同寻常。 正如东仓里的异常氛围所显示的那样，6日下午，旨在收集朝鲜发射导弹等军事挑衅相关通信情报的美军特殊侦察机RC-135V（联合铆钉）出击至韩半岛，在首尔等首都地区一带进行监视朝鲜的飞行。包括此前当天上午，另一架美军RC-135（眼镜蛇球）侦察机途经日本列岛上空，出击至东部海域，美国侦察机连日来出击至韩半岛。事实上是一种将朝鲜团团围住，实施密切监视，使其无法进行挑衅的状态。据悉，朝鲜此前还在全国各地增设用于利用移动发射台进行导弹发射试验的混凝土地台。也就是说，在朝鲜提出作为朝美无核化谈判时限的年底即将到来之际，紧张气氛正在走向高潮。 美国有线电视新闻网（CNN）解释称：“朝鲜向美国总统特朗普发出了明确的信息。”朝鲜国务委员会委员长金正恩去年6月在新加坡举行的第一次朝美首脑会谈上向特朗普总统承诺，将拆除东仓里发射场的相关设施。朝鲜拆除东仓里发射场的部分设施后，特朗普总统曾以此骄傲地引以为自己的主要外交成果。像这样，在金正恩亲自表示过解体意向的地方重启引擎试验，堪称具有打破承诺的象征性意义。朝鲜本月初通过外务省负责美国事务的副相李泰成的谈话威胁说：“决定拿什么作为圣诞节礼物，取决于美国的决心。”对此，有人分析称，朝鲜的挑衅将出现在圣诞节前后。 朝鲜这次的行动被认为是针对没有缓解对朝制裁动向的美国的最后施压行动。在今年2月的越南河内第二次朝美首脑会谈破裂后，朝鲜一度表现出修复这一发射场的动向，但并未进行发动机燃烧实验等引人注目的其他活动。 韩国国防部相关人士6日表示：“东仓里内部的动向是最近以来最为重大的情况”，“军方认为不久的将来可能会有发动机实验等实际动向，正在密切关注东仓里一带。”军队内外也有人提出，最早在今年年底左右，作为重启洲际导弹挑衅的信号弹，有可能进行新的发动机实验。专家们还认为，朝鲜有可能在东仓里发动机试验场开发推进力比之前完成的液体发动机进一步改善的液体发动机，从而开发比“火星-15”型（据推测最大射程为13000公里）射程更远的新型洲际导弹，对此予以密切关注。米德尔伯里研究所东亚不扩散项目局长杰弗里·路易斯就西海发射场捕捉到以前没有的船载集装箱一事表示：“朝鲜正在朝着更具威胁性的武器发射前进。已经到了非常严重的阶段。”

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