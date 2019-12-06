韩朝美首脑“假交情”两年……现在是从幻想中醒来的时候了. December. 06, 2019 07:39. . 朝鲜4日晚以人民军总参谋长的名义发表谈话威胁说：“如果美国对我们使用任何武力，我们也会在任意情况下迅速采取相应行动。”美国总统特朗普此前表示，“如果有必要，将对朝鲜使用武力”，对此，朝鲜似乎在以军方领导层的名义，有备而来地展开了反击。谈话中还特别提到：“我国武装力量的最高司令官（国务委员会委员长金正恩）也对此消息感到非常不快。” 朝美首脑之间的个人关系是期间不打破无核化谈判局面、维持对话局面的唯一借口。特朗普总统自去年在新加坡举行会谈以来，一直以同金正恩的亲密关系而自豪，此次甚至在谈及对朝鲜动武的可能性时，也表示：“金正恩和我的关系非常好。我们有信任。”朝鲜在对美谈话中也声称，“（两位首脑间的）亲密关系很牢固，信赖感依旧”，经常要求进行首脑间的直接交易。 但是这种言必称的信任关系也出现了裂痕。朝鲜表示的金正恩的不快就是这个开始。他按照自己的计划表，按照“年底时限”展开对美攻势，连同觉得这一期间阻止极端对峙的交情也碍手碍脚。朝鲜已经对文在寅总统毫不犹豫地进行指责，称其为“爱管闲事的斡旋者”“少见的厚颜无耻之徒”等。去年向文在寅总统展示的最好待遇随着金正恩的变心一去不复返。 朝美之间的“奇怪兄弟情”也即将结束。虽然从一开始也不知道有没有的金正恩的无核化意志，原本是这种关系的基础，但金正恩现在的趋势，似乎是连这个都要否认。在过去的两年里，随着朝美首脑会谈活动的进行，朝鲜获得了增加核武库的充分时间。朝鲜只是停止了核试验，继续启动着核燃料工厂，增加了核弹头数量，并进一步提高了洲际弹道导弹的技术。 朝核威胁现在变得更大，变得更精巧。因此，提出“新道路”的朝鲜挑衅程度将比两年前更高。再加上首脑间用于活动的亲密关系一旦结束，就会陷入无法控制的危机。韩美首脑对金正恩如此迷恋，再没有比这更愚蠢的事情了。危机时需要相应的新对策。不能一味地哄慰、安抚、被牵着走。首先要调整好一旦挑衅就要惩戒的果断决心。

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