起亚汽车年产30万辆印度工厂竣工，加速攻占全球第四大市场. December. 06, 2019 07:40. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 起亚汽车的年产量达30万辆的印度工厂竣工，通过为当地量身定做的新车进军世界第四的印度市场。继最近决定投资印度尼西亚之后，起亚汽车还计划在印度增加销量，以挽回现代汽车集团在中国市场的销售颓势。 起亚汽车5日(当地时间)在位于印度安得拉邦阿南塔普尔的印度工厂举行了竣工仪式，并表示将在明年上下半年推出“高级多功能车(MPV)”和小型运动型多功能车(SUV)2款车型。高端MPV将于明年2月在德里车展上亮相，这是一款针对印度高收入人群的车型。而入门级的小型SUV车型不仅面向印度，还面向亚洲及中东等新兴市场。起亚汽车印度工厂的第一辆车“Seltos”从7月上市到上个月共售出了4.0649万辆。11月销量达到1.0045万辆，以单一车型为准，在印度市场内销量排名第四。 起亚汽车印度工厂于2017年10月动工，今年7月生产出Seltos，正式投产。印度市场汽车生产量居世界第五，年销量仅次于中国、美国、日本，是世界第四大汽车强国。印度人口约13亿，但汽车普及率仅为每千人30多辆。中国每千人的汽车普及率为141辆，美国为837辆。近年来，印度的汽车销量快速增长，预计到2030年左右，印度的汽车销量将超过日本，成为世界第三大汽车市场。 起亚汽车相关人士解释说，“向印度出口整车时附加的关税为60%，因此在印度之外制造汽车供应的价格竞争力较低。需要确保当地生产工厂。” 此前，现代汽车于1996年首次进军印度市场。目前，现代汽车的印度钦奈1、2工厂年生产能力为68万辆，明年计划增加到75万辆。如果加上起亚汽车的30万辆，合计将超过100万辆，很有可能超过现代•起亚汽车的中国年产量。 现代•起亚汽车相关人士表示：“现代汽车出口印度工厂生产的汽车的40%，起亚汽车也计划将部分产量出口到非洲、中东、亚太、中南美等新兴市场。印度将成为现代汽车集团进军海外市场的桥头堡。” 起亚汽车还加快了进军印度未来移动出行市场的步伐。今年3月，起亚汽车向印度第一大网约车服务(Car-hailing)企业奥拉(ola)投资6000万美元(约677亿韩元)，正在挖掘新产业。此外，公司还计划与印度第二大共享汽车(car sharing)企业“Revv”合作，为移动出行服务提供专业化的车辆供应、管理及维修解决方案等。 最近，印度汽车市场因利率上调和贷款强化、环境限制等而出现不景气，这是危险因素。据韩国汽车产业协会分析，截至今年第三季度(7~9月)，印度汽车累计销量仅为218万辆，与去年同期相比减少了16.4%。 起亚汽车社长朴韩宇自信满满地说：“为了达成明年16万辆规模的生产目标，将倾尽全力新增2款车型生产线。今后3年内工厂的机器完全运转起来的话，年产30万辆也是很有希望的。”

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