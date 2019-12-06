LPGA新星全智媛. December. 06, 2019 07:40. by 李憲宰 uni@donga.com. 去年在美国田纳西州举行的第118届美国女子业余高尔夫锦标赛。全智媛(22岁)就像往常一样独自一人参加比赛。这是美国业余高尔夫球赛中最权威的舞台，因此其他选手多是父母或熟人前来助威。携带球童参赛的球员也不少。 但是全智媛推着相当于自己身高的高尔夫球车，进行了比赛。没有使用球童的理由只有一个，就是为了省钱。以前负责崔京周的美国事务的IMG理事林万成一眼就看到了这个小女孩。 64强赛，32强赛，16强赛，8强赛......全智媛的表现渐渐抓住了善于发掘潜力股的林理事的心。在决赛中，全智媛负于克里斯汀•吉尔曼(美国)获得亚军。因伤心而哭泣的全智媛取而代之得到了坚实的后援(赞助)。这是国际体育管理公司IMG向她提出的选手管理建议。这是继“高尔夫女王”朴世莉之后，IMG总公司第二次与韩国籍女子高尔夫选手签约。 就读于美国阿拉巴马大学的全智媛学业和运动并行，上个月一举通过了美国女子职业高尔夫(LPGA)巡回赛资格赛考试(Q School)。接下来她将休学，从明年开始参加LPGA巡回赛。 从表面上看，她似乎踩上了“平坦球道”，但往里看，“深草区”和“障碍区”也很多。从小学3年级开始打高尔夫的她，与目前征战韩国女子职业高尔夫(KLPGA)巡回赛的同期选手李素英和李多燕等相差甚远。由于家境不太宽裕，她甚至没有接受过著名教练的个人辅导。 对于这样的全智媛来说，留学澳大利亚成了她人生的转折点。她在初三时举行的一项赛事中获得过一次冠军，巧合的是，这项赛事冠军的特别恩典是获得位于澳大利亚吉姆邦巴的希尔斯国际学院一年的奖学金。该校是男子高尔夫前世界排名第一的杰森•戴伊就读的著名体育学校。本来计划只留学一年就回国。但是学校高度评价她的高尔夫热情和才能，所以提议提供剩余2年的奖学金。 高中毕业后，她又以奖学金形式考入了美国代托纳比奇大学。2年内全智媛在美国青少年大学国家冠军赛等比赛中5次夺冠，之后她被南部地区名牌大学阿拉巴马大学录取。 全智媛表示，“所有选手都很努力，但我必须更加努力。那样的话，我以为总有一天会开花结果，好运就会找到我。” 田智媛将于明年2月在澳大利亚维多利亚州举行的Big Open公开赛上首次参加LPGA巡回赛。她笑着说：“我把这个消息告诉了相当于自己第二故乡的澳大利亚的朋友们，他们说要来为我加油。” 明年赛季的目标是新人王。想继承到今年的李贞恩为止连续5年获得新人王的韩国前辈姐姐们的光荣传统。“小时候在电视上看到朴世莉和奥查娅(墨西哥)等选手，培养了梦想。我想和自己的偶像朴仁妃职业选手一起比赛，学习她的胆大心细。”虽然全智媛的开球飞行距离在240码左右，很普通，但她很善于打挖起杆，也很擅长沙坑击球。她说：“即使球掉进沙坑里，我也一点不担心。” 在明年的LPGA巡回赛上，她不再是一个人。在青少年时期作为高尔夫选手的弟弟全大贤(21岁)决定在退伍后给姐姐背球高尔夫球包。 全智媛有望与一同通过LPGA Q School的旅美侨胞卢艺林(19岁)、孙有贞(18岁)、何沐妮(20岁•中国)等争夺新人王。

한국어