电影《寄生虫》大踏步迈向奥斯卡金像奖. December. 06, 2019 07:41. by 孫宅均 sohn@donga.com. “韩国电影《寄生虫》已经震动了美国电影市场。奥斯卡颁奖典礼会怎么样？”(5日《华盛顿邮报》) 美国娱乐专刊《Variety》(综艺)4日报道说，奉俊昊导演的电影《寄生虫》(美国上映名《Parasite》)获得了美国电影研究所(AFI)的2019年特别奖。由于去年获奖的墨西哥电影《罗马》最终斩获奥斯卡最佳外语片奖，当地媒体对《寄生虫》在明年2月获得奥斯卡金像奖持肯定性推测。 美国电影研究所成立于1967年，每年选出10部最佳电影和电视剧进行发表。因为是以美国制作的作品为对象，所以《寄生虫》没有被列入这个名单。英国电视剧《Fleabag》获得电视类特别奖。3日，全美影评人协会(NBR)将《寄生虫》评选为最佳外语片奖获奖影片。《纽约时报》评论家将《寄生虫》评选为2019年最佳影片的第三名。 《华盛顿邮报》报道说：“这部韩国语惊悚片自2个月前在美国上映后，受到了评论家和观众的一致好评。如果该作品被排除在奥斯卡主要奖候选名单之外，那么将确认奥斯卡金像奖评委的看法与大众观众的看法相去甚远。”

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