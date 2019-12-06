美国：“绝对从未撤回对朝军事选择”. December. 06, 2019 07:41. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国防部负责东亚事务的副部长助理海诺·克林克（照片）4日（当地时间）就朝鲜接连发表对美威胁言论警告称：“如果犯下攻击性的愚蠢行为，将予以非常严厉的惩罚。”他还提到，国务院的对朝政策主导权有可能转移到国防部等其他部门。 克林克当天在韩美同盟基金会在华盛顿举行的以移交战时作战指挥权为主题的会议上表示：“朝鲜可能也理解这一点。”就美国总统特朗普前一天关于“如果有必要，将对朝鲜使用武力”的发言的立场，他回答称：“军事选项从未取消”，“军事力量是威慑力（deterrent），也是稳定力量（stabilizing force）。” 克林克随后警告说：“我们的反应可能会发生变化，国务院的（对朝政策）主导可能会转变为其他的任何东西。”这表明，如果朝鲜与美国的无核化谈判失败，将由以军事力量为主的国防部主导对朝政策，而不是把重点放在外交上的国务院。 此外，当天上午作为会议主题演讲者出席的美国国务院负责东亚太事务的助理国务卿马克·纳珀就韩国政府关于终止《韩日军事情报保护协定》的“有条件延期”决定表示欢迎，称“我们对此感到鼓舞”。他提到这一点时，使用了“维持（maintain）”一词而不是“更新（renew）”。这可能是因为，之前国务院在有关韩国政府决定的报道资料中使用了“更新”一词，后来有人指出“是否想把延长韩日军情协定变成既定事实以向韩国施压”，因而有意识地谈及。

한국어