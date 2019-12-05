年底韩半岛危机风波加剧，韩国外交却去向不明. December. 05, 2019 07:38. . 美国总统特朗普3日表示：“我们拥有最强大的军事力量。希望不会使用它”，“如果我们必须（对朝鲜）使用武力，可以使用。”这是针对提出“年底时限”、提高挑衅力度的朝鲜的警告信息。朝鲜宣传国务委员会委员长金正恩登上白头山，并宣布本月下旬将举行劳动党中央委员会全体会议。这是在宣布，朝鲜将下决心向“新道路”转变，而不是寻求谈判。 最近韩半岛的局势似乎是朝美朝着冲突的方向发展。朝鲜在东仓里导弹试验场和宁边核设施中暴露了可疑的动向，并在各处设置了洲际弹道导弹发射垫，甚至预告了金正恩的“重大决定”。美国连日来不断派出各种侦察机在韩半岛上空进行监视活动，最终特朗普总统再次将金正恩称为“火箭男”，甚至暗示了使用武力的可能性。 目前还处于心理战水平的气势之争。朝鲜故意将挑衅征兆暴露在美国的卫星监视网面前。美国也没有关闭侦察机的位置发射装置，事实上是在进行公开的监视飞行。越是临近年底，强度就会越大。特别是，如果朝鲜正面回应特朗普的使用武力警告，朝美关系将回到两年前“狂言乱语”泛滥的险恶局面。不能排除朝鲜进行核试验或发射洲际弹道导弹和西海局部挑衅等赌博、美国进行军事性选择的极限对峙的可能性。 将危机升级并获得补偿，是朝鲜长久以来的手法。特朗普总统可能真正希望的是局面崩溃之前的戏剧性妥协，但特朗普是那种对游戏非常熟悉的人。特朗普一方面警告朝鲜使用武力，另一方面向韩国暗示可能撤出驻韩美军，要求韩国增加防卫费分摊额。虽然不得不对同时面对韩半岛南和北的构想摇头，但危机越是升级，特朗普的风险就越大。 在这样的韩半岛博弈局面下，韩国外交连存在感都没有。作为朝美仲裁者和对话促进者，早已失去了发言权。因为急于安抚朝鲜，所以被彻底无视，而一直对美国硬顶，结果只增加了账单的金额。韩国外交在任何地方都看不到。是再次表示“我们无能为力”、吐露无力感，或者只是喊叫谁都不听的“和平”、只等着侥幸的反转？我们不禁要问，到底有没有应对危机的计划？

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