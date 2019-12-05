安格尔最后一幅女性肖像画. December. 05, 2019 07:38. . 这是一幅身穿蓝色礼服的女性肖像画。露出肩膀的华丽晚礼服，用金和钻石、珍珠等装饰的昂贵首饰，打扮得气派的一袭黑发，披在金色椅子上的金色刺绣披肩等，一眼就能看出是准备去参加派对或舞会的装束。但是女性的表情不知为何显得有些忧郁。她到底是谁，看上去如此疲惫无力？ 19世纪法国新古典主义画家让•奥古斯特•多米尼克•安格尔画的这幅画中的模特是保琳娜•布罗格利。她是被称为“布罗格利公主”的法国贵族女性，1845年与后来担任法国总理的阿尔伯特•布罗格利结婚。画是丈夫委托安格尔创作的，完成时保琳娜只有28岁。聪慧、睿智，再加上出众的美貌，在贵族们的宴会上，她总是受到关注，但天生的腼腆羞涩让她非常难受。站在画家面前对她来说也是一种困惑。如果模特不舒服，画家也不会舒服。50多年来，安格尔一直画着理想女性的裸体画和肖像画，但保琳娜的肖像画并非易事。要不然安格尔怎么会在写给朋友的信中说“太累了”，并诉苦说，这次或将会成为最后的女性肖像。实际上，这幅画也是安格尔画的最后一幅女性肖像画，除了自己的夫人。为了画公主，安格尔至少画了10张以上的素描。先画裸身的人体，然后在上面加衣服和装饰的方式工作，当然，这时候叫职业模特。虽然是艰难完成的画，但是像照片一样精致的描写，完美的比例和构图，为了理想美的人体的扭曲等新古典主义样式的特征都原封不动地展现出来。 模特疲惫忧郁的表情是年过八旬的老画家的不祥预感吗？画刚完成，保琳娜就患上了肺结核，7年后，35岁的她就去世了。阿尔伯特活到了79岁，但他一直没有再婚。一辈子怀念妻子，把这幅肖像珍藏到死。美术评论家

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