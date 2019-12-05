法院“对高通处以1万亿韩元罚款合法”，公平交易委员会胜诉. December. 05, 2019 07:39. by 金埈馹 jikim@donga.com. 法院判决，对世界级手机用半导体企业高通征收的超过1万亿韩元的历史最高罚款是合法的。 首尔高等法院行政7部(部长审判员卢泰岳)4日在高通公司(Qualcomm Incorporated)等以公平交易委员会(以下：公平委)为对象提起的纠正命令等取消诉讼中称“缴纳罚款的命令是合法的，维持原判”，判决原告部分败诉。 2016年12月，公平委对利用移动通信标准必要专利(SEP)权在相关市场滥用市场支配地位的高通公司下达了纠正命令，并处以1.0311万亿韩元的罚款。在高通公司对此表示反对并提出的行政诉讼中，法院站在了公平委的一边。 公平委在此前的制裁中，认为拥有通信芯片组(具有信息加工和复原功能的零部件)原始技术的高通公司拒绝或限制向必须具备相关技术的通信芯片组制造商提供专利使用权(专利许可)，滥用其市场支配地位。 此外，法院判决，高通公司对想要购买芯片组的手机制造商采取了“特许权甲方”的做法，包括让他们购买不必要的专利使用权。在此次判决中，审判庭认为公平委的制裁是合法的。

한국어