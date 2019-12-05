年内若与美国谈判失败，金正恩明年初有可能打“洲际导弹牌”. December. 05, 2019 07:39. by 黃仁贊, 孫孝珠 hic@donga.com,hjson@donga.com. 美国总统特朗普和朝鲜国务委员会委员长金正恩自今年2月河内谈判破裂以后一直关系亲密，如今都暗示了互相武力示威的可能性，使韩半岛的紧张气氛在年底继续加剧。如果年内朝美对话最终破裂，那么朝美无核化谈判将根据朝鲜提出的“重大措施”的程度，是继续下去还是破裂。 ○金正恩同时打出白头山登顶和全体会议牌，向美国施压 特朗普总统3日（当地时间）时隔2年零3个月再次针对金正恩发表“火箭男”言论，并表明了对朝鲜使用武力的可能性，对此朝鲜立即以强硬对强硬回应。朝鲜通过金正恩时隔49天再次骑着白马登上白头山的报道，暗示如果到年底美国没有作出让步，将会选择更为强硬的路线。据《劳动新闻》4日报道，前往白头山地区的金正恩与朝鲜人民军参谋长朴正天和军种司令、军长等高层军队干部一起，骑马视察了白头山抗日革命遗址。在此之前，他没有带着妹妹、劳动党宣传鼓动部第一副部长金与正，而是与夫人李雪主一道前往白头山。他还与随行人员点燃篝火，一起烤火。一名朝鲜问题专家表示：“视察白头山抗日遗址，点燃了与美国抗争的决心。” 同一天，金正恩还宣布劳动党中央委员会第七届第五次全体会议将于本月下旬举行。在4月10日举行的第四次全体会议上，金正恩先后25次强调自力更生。他说：“要把自力更生作为繁荣的宝剑来抓。”他在两天后召开的第十四届最高人民会议第一次会议施政演说中说：“到今年年底，我们将耐心等待美国的决断。” 因此，有人提出，如果到年底不举行朝美工作磋商，而且时隔8个月举行中央全会，朝鲜很有可能继高强度的对美、对韩谴责后发起挑衅。韩国世宗研究所研究企划本部长郑成长预计：“朝鲜很有可能强烈批判美国的谈判态度和韩国的对朝态度，同时阐明中断无核化谈判和强化核保有国地位的立场。” ○甚至提出明年初发射洲际弹道导弹的可能性 如果金正恩继“河内会谈无果而终”之后再次没能与美国进行年底谈判，很有可能会采取高强度的武力行动。金正恩在宣布“年底时限”的4月施政演说中也表示：“随着美国对朝鲜政策的公开化，我们对此做出回应的行动也会随之而来。”4日，朝鲜外务省负责美国事务的副相李泰成通过谈话表示，“圣诞节礼物由美国决定”，并破例预告了明确具体时间的相应措施。 专家们认为，通过年底中央全会和明年新年贺词阐明有关无核化的“新道路”后，朝鲜将展开支持这一主张的武力行动。韩国社交协会首席研究员斯蒂芬·诺珀预测称，“以明年金正恩委员长生日1月8日为起点，朝鲜可能会发射洲际弹道导弹，朝鲜会把它解释成出于宇宙开发的目的。”也有人提出，朝鲜有可能在观察特朗普总统的国情咨文后，在2月和3月发动挑衅。 针对目前紧张加剧的朝美局势，青瓦台4日没有发表特别的立场。当天，韩国国防部长官郑景斗在“下半年全军主要指挥官会议”上发言时表示：“朝鲜正在增强军事活动，韩国军方正在密切关注。”外交部长康京和在国立外交院研讨会上发表基调演讲时说，“朝鲜可能显现像目前一样的危险情况”，“为了解决问题继续寻求对话和外交解决方法，并以防御态势和军事准备态势作支撑。”她还临时发挥，说出了不在事先分发的演讲稿里的内容：“在任何情况下，韩半岛都不会发生战争”。

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