柳贤振表示，“希望与金广铉在不同的联盟中征战......”. December. 05, 2019 07:39. by 李憲宰 uni@donga.com. “我希望在最大的赛场内，最好不要面对对手。” 难得出现在正式场合的“怪物投手”柳贤振(32岁•前洛杉矶道奇队)对挑战美国职业棒球大联盟的后辈金广铉(31岁•SK队)如是说。4日，在首尔永登浦区康莱德酒店举行的2019东亚制药职业棒球大奖颁奖仪式上，记者见到了金广铉。 今年在道奇队取得14胜5负、平均责任失分2.32的出色成绩的柳贤振当天获得了特别奖。本赛季他在美国职业棒球大联盟的平均责任失分排名联赛整体第一位，并作为韩国选手首次以全明星赛首发投手的身份出场。 本赛季后重新获得自由签约选手(FA)资格的柳贤振表示：“金广铉是韩国最佳投手。虽然有伤在身，但经过恢复训练，他完全得到了解决。我认为他即使来到美国也能做得很好。”在今年的KBO联赛中，金广铉取得了17胜6负、平均责任失分2.51的成绩，并得到了SK队的同意，正准备进军美国职业棒球大联盟。目前，POSTING系统(非公开竞争招标)正在开放中。 柳贤振和金广铉都还没有确定明年赛季会效力哪支球队。柳贤振表示，“希望和金广铉在不同的联盟(美联和国联)中征战。希望双方尽量不要交锋。如果在赛场上相遇，貌似彼此都会感到负担。来美国后，(金广铉)首先应该注意自己的身体健康。第二点，要尽快熟悉球队。” 柳贤振目前最大限度地克制了广播等外部活动，只热衷于运动。他的合同由经纪人斯科特•波拉斯全权负责。在当地，FA市场正蠢蠢欲动。豪门球队纽约洋基队计划近期与FA最大热门盖瑞特•科尔和史蒂芬•斯特拉斯伯格等进行会谈。预计，将会出现总额超过2亿美元的多年合同。4日，有报道称，与柳贤振一起被评为高水平先发投手的杰克•惠勒最近也接到了1亿美元以上的大型合同。对于FA协商进行与否的提问，柳贤振简短地回答说：“只能告诉大家，经纪人正在努力工作。” 明年即将升级成为爸爸的柳贤振在谈及妻子裴智贤时说：“今年在外地辛苦了，非常感谢。我想经常说我爱你。成为父亲后要更加努力才行。明年也会尽量降低平均责任失分。如果有一天能回到国内，那么最后当然会在原所属球队韩华队结束自己的职业生涯。” 另外，当天的大奖由连续5年带队进军韩国大赛，并第3次获得冠军的斗山队主教练金泰亨获得。奖金为1000万韩元。

한국어