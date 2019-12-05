为牵制苏联而成立的北约，70年后“共同应对中国军事崛起”. December. 05, 2019 07:39. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 北大西洋公约组织（北约）首脑会议的共同宣言中，可能包括牵制迅速成长为军事强国的中国的内容。这将是北约1949年成立以来，首次将担心“中国崛起”的内容写入峰会宣言。 据美国有线电视新闻网（CNN）和法新社等媒体报道，北约秘书长斯托尔滕贝格3日在英国伦敦举行的北约峰会上说，“中国崛起为军事大国意味着所有（北约）盟国的安全都受到影响”，“中国军事实力的扩大意味着北约应共同应对这一问题”。 斯托尔滕贝格不仅对中国增强军事实力表示忧虑，还对中国集中投资5G通信网等欧洲各种社会基础设施、在非洲和北极扩大影响力表示忧虑。这是考虑到中国在全世界的力量正在变大。 据CNN报道，斯托尔滕贝格说：“仅在5年内，中国就向海军追加了80艘军舰和潜水艇，这相当于英国海军的全部”，“中国增强了多种军事力量，其中包括数百枚《中程核力量条约》（INF）所禁止的远程导弹、新型超音速巡航导弹、新型无人机、超音速滑翔机。”在世界军事力量排名中，中国仅次于美国和俄罗斯，排名第三。 正如上述担忧所反映的那样，北约29个成员国的领导人将在本届首脑会议上批准一份报告，阐述北约应该如何对待中国。以此为基础，在4日伦敦峰会结束时发表的联合宣言中将包括“我们认识到，中国日益扩大的影响力和国际政策是我们作为同盟国共同应对的必要机会和挑战”的内容。 不过，据悉，考虑到中国，联合宣言不会使用规定为“敌人”的单词或用语。斯托尔滕贝格强调，“这并不意味着要制造新的敌人，而是要分析了解中国的挑战，需要均衡的应对。” 一些分析人士认为，北约此举是想寻找“向心点”而寻找共同的敌人。北约成立于第二次世界大战后的1949年，旨在对抗苏联，但1991年前苏联已经崩溃。30多年来，北约在不符合创始目的状况下，继续维持同盟，处处出现裂痕。尤其在70周年的今年，由于美国总统特朗普要求增加防卫费以及单边主义，内部矛盾达到了极点。CNN报道称，“在北约现在比以往任何时候都显得不系统的情况下，中国的挑战可能成为将北约重新团结起来的因素。”

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