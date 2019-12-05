BTS时隔一年再次登上日本音乐放送舞台. December. 05, 2019 07:39. by 东京=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 防弹少年团(BTS)时隔1年多再次出演日本电视节目，恢复了活动。防弹少年团4日出演了日本富士电视台年末歌谣祭“FNS歌谣祭”。富士电视台在预告节目中说：“让世界为之倾倒的超级组合BTS将首次参加FNS歌谣节!”防弹少年团演唱了去年的热门歌曲《Fake Love》等2首歌曲。 这是防弹少年团时隔1年零1个月再次参加日本电视台年末歌谣祭。去年11月，日本极右势力指责防弹少年团成员过去穿的光复节T恤，因此防弹少年团在演出前一天取消了参加日本音乐节目的计划。当时的T恤上有原子弹爆炸的蘑菇云照片。之后，防弹少年团又接连错过NHK年终音乐节目《红白歌会》等节目，日本右翼分子不时喊出“BTS退出”的口号。 特别是富士电视台作为极右倾向的媒体“产经”系列的民营电视台，是去年站在攻击防弹少年团的最前线的电视台，此次该电视台邀请了防弹少年团。 4日，女子组合“BLACKPINK”在日本东京巨蛋体育场(5万席)举行了演唱会，CJ E&M的音乐颁奖典礼“MAMA”也在名古屋巨蛋体育场(4万席)举行。在日本5大巨蛋体育场中，有2个进行了K-POP演出。据悉，全部9万个座位全部售罄。 驻日韩国文化院院长黄圣云(音)表示：“虽然韩日关系在政治上恶化，但日本年轻人中间对K-POP的热情依然高涨。文化交流正在成为韩日关系恶化的最终支撑棍。”

한국어