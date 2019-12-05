三星智能手机在韩国市场的占有率突破70%. December. 05, 2019 07:40. by 柳根亨 noel@donga.com. 三星电子推出第五代(5G)高端产品，在国内智能手机市场的占有率突破了70%。 4日，据市场调查企业Counterpoint调查透露，三星电子第三季度(7~9月)在韩国国内的销量占有率达到了71%。这一水准与第二季度相比增加了3个百分点，比去年同期增加了4个百分点。有评价称，8月上市的高端系列盖乐世Note10大卖，5G产品销量扩大，占有率扩大。今年第三季度在韩国国内销售的智能手机型号中，三星电子产品占了7成。 LG电子继第二季度之后，第三季度也创下了17%的占有率。LG在5月上市的V50 ThinQ 5G在第三季度之前一直保持销量，继续稳居第二的位置。 苹果以11%的占有率位居第三。据了解，由于新产品iPhone11 10月才在国内上市，苹果第三季度在扩大市场份额方面遇到了困难。业内人士表示，“第三季度国内销量最高的机型前四位都是5G手机。苹果尚未推出5G手机，很可能在明年年初之前面临困境。” 另一方面，第三季度整体国内智能手机市场环比增长6%，同比增长1.6%。Counterpoint调查分析称，“最近几年一直低迷的智能手机市场，随着上半年盖乐世S10的热销及5G机型的上市，转向了同比不到1%的小幅增长势头。”

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