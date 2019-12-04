被赶出工作岗位、在社会上无处可去的40多岁人群的危机. December. 04, 2019 07:30. . 韩国社会和经济的中心——40多岁的人收到了警告。40多岁是同时具备经验和推进力、以职场为主轴工作的年龄，家庭上是培养正在上学的子女的时期。但唯独在韩国，40多岁的人要么失业，要么即使上班也受到上上下下的压力，成为无法发出自己声音的“夹心族”。 在就业市场，40多岁人群的处境非常惨淡。10月份整体就业率为61.7%，创23年来新高。从20多岁到60多岁、70多岁人群的雇佣率都提高了，但40多岁人群的就业者人数减少了436000名，雇佣率也下降了。40多岁就业者人数从2015年开始在4年内持续减少。由于制造业不景气、停业和结构调整增加，40多岁人群受到了直接打击。文在寅总统也在10月的经济部长会议上指出40多岁和制造业的雇佣减少是“最痛的部分”。出生于1970~1979年的40多岁人群是亲身经历最近经济危机的一代。正值找工作年龄的20多岁遭遇外汇危机，就业门坎变窄，30多岁时面临全球金融危机。最近因造船业和海运业、汽车行业结构调整而失业的一代也主要是40多岁人群。 40多岁人的危机不仅对当事者，而且对整个社会经济都造成了问题。如果生产率最高的40多岁人群继续被挤出工作岗位，从中长期来看，将降低整个产业的竞争力。如果子女们成长，支出也活跃的40多岁人群在经济上变得无力，不仅家庭会受到打击，整个社会的消费也会减少，对增长率也会产生负面影响。 但是，政府和社会的认识还很安逸。政府对工作岗位的支援政策只集中在青年层和60岁以上高龄层，对40多岁人群的支援还远远不够。面临明年议会选举，虽然青年层参与政治的呼声和对高龄层的公约层出不穷，但是40多岁人群在这里也受到了冷落。即使是现在，也应该制定对策，增加连续4年减少的40多岁人群的工作岗位。政府和民间应该一同出台增加40多岁人群再就业的咨询服务，为激活制造业加强竞争力的方案等长短期一揽子对策。

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