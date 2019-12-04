入围布克奖短名单最终候选的尼日利亚作家：“我想了解人们心理出问题的原因”. December. 04, 2019 07:31. by 李雪 snow@donga.com. “这次，那个也来了。偷他所有的东西，破坏他发现的喜悦。这是什么呢？是人，还是兽？是灵魂，还是神？” (第2卷117页) 尼日利亚养鸡场的儿子基诺索(Chinonso)出生。与被称为“土汤匙”的自己不同，怀着与拥有美貌、知性、财力的恩达利结婚的梦想踏上留学之路。然而，倾家荡产的留学却遭遇教育诈骗，雪上加霜的是，还被卷入一起杀人案，被关进铁窗。继朋友的背叛之后，在被诬陷杀人的瞬间，他感受到了“那个”的影子，开始瑟瑟发抖。 尼日利亚伊博族(Igbo)信奉的“伊博宇宙论”的图式，难以发音的神的名字，蕴含在所有人类身上的守护令“基”的概念......第一印象很生硬，但是讲述因爱情而灭亡的一生的故事情节非常熟悉。就像是所谓的“狗血剧”。最近在韩国国内出版的《少数民族乐团1、2》在爱情故事的原型上加入了非洲文化，将其提升到了非凡的境界。 尼日利亚作家基戈泽•欧比奥马(33岁•照片)继处女作《渔夫们》之后，凭借这部作品入围布克奖短名单最终候选。记者通过电子邮件采访了他，他说：“这是一部以非洲伊博族思想‘伊博论’为基础的故事，也是一部以朋友经历的痛苦为题材的小说。突然卷入悲剧的生活和人类心里出问题的原因，我很好奇。” “2009年我在土耳其所属的北塞浦路斯留学时，朋友在阁楼里自杀了。是什么情感把人类引向极端......之后开始探索人的感情变化。我认为通过这样的探索，可以更好地理解人类的条件。” 基诺索的人生旅程，因“基”的存在而增添了神话气息。历经700年转世的“基”换了好几位主人，来照顾他们的人生。“期待是滴落在时间血脉里的恶毒的血”“那种爱是灵魂在死去的同时，仍然在呼吸中热切期盼的，是关在他心脏里的崇高的地下监狱”。箴言等“基”的旁白展现了在绝望的默认值上孤军奋战的人的命运。16世纪和现在的主人之间的逸事为冒险故事增添了活力。 “基是伊博论信任的核心。想通过基画出伊博文明的地图，同时打破黑人社会的无意识劣等感。我认为，包括海外移民在内的非洲问题的核心是，源自于不理解我们也有卓越的思想和体制。” 欧比奥马出生于尼日利亚阿克雷里。10岁那年，他开始阅读希腊悲剧、莎士比亚、民族神话。青春期时遇到的托妮-莫里森的《最蓝的眼睛》给他带来了很大的冲击。这个故事讲述了一个11岁的黑人女孩，她视黑皮肤为丑陋，向往拥有一双像秀兰-邓波儿一样的“蓝色的眼睛”。 盖上书页后，少年欧比奥马深有感触地说：“只有自己打破我们的美丽，对遗产感到自豪，其他世界才无法毁灭我们。”经历了塞浦路斯、土耳其之后，如今他已经成为美国国内的主流作家，他深知“写什么”才是最重要的。 “今年是我在美国生活的第7个年头。被称为‘尼日利亚人’，正在悄然感受到对写美国的社会谈论、政治乃至美国的压力。但是我不想这样。我认为，由于西方化，非洲发生了变化，我们应该找回我们曾失去的文化。” 兄弟众多的他在《渔夫们》中审视了兄弟之间的竞争和矛盾。在下一部作品中，他打算进一步推演《渔夫们》中没有讲完的故事。欧比奥马喜欢的作家有弗拉基米尔•纳沃科夫、约翰•米尔顿、夏利•海萨德、弗吉尼亚•沃尔夫和萨尔曼•鲁什迪。他说他们都是“上升到很高的高度，写出赋予新形态的文章的作家”。他留给韩国书迷的一句话是这样的。 “曾经我和韩国女性坠入了爱河。想到一起搬到首尔。虽然最终分手了。但我想来韩国，用双眼和双手亲身感受韩国”

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