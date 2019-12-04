蓬佩奥：“欧盟不要使用华为5G设备，三星是公正的企业”. December. 04, 2019 07:31. by 朴湧 parky@donga.com. 美国国务卿蓬佩奥当地时间2日向欧盟表示，“不要使用中国最大的通信设备企业华为、ZTE等中国企业的第5代（5G）无线通信设备”，并提出替代方案称，韩国三星、瑞典爱立信、芬兰诺基亚等才是“进行公平竞争的合法企业”。 蓬佩奥在当天给美国政治期刊《政客》投稿的题为《欧洲在5G问题上应以安全优先》的文章中强调：“不要相信中国企业，这是美国给欧盟盟国的信息。”分析认为，此举是在3日和4日在英国伦敦举行的北约首脑会议和3日在比利时布鲁塞尔举行的欧盟信息和通信部长会议前夕，向欧盟盟国施压，要求它们加入“反华为联盟”。 蓬佩奥表示，“华为与中国人民解放军保持着关系，涉嫌参与捷克、波兰、荷兰的间谍活动，并涉嫌攫取德国、以色列、英国、美国等国的知识产权”。华为创始人任正非（74岁）曾是人民解放军军官，1987年成立华为后，独揽了人民解放军的业务，发展成为世界级通信企业。美国始终怀疑华为实际上是中国政府下属团体。 蓬佩奥还吹捧称：“爱立信、诺基亚等欧洲企业生产高品质和具有价格竞争力的5G设备。韩国三星也是如此。”他强调：“它们是公平竞争的合法商业交易行为者，并把总公司设在遵守法治的民主国家。”

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