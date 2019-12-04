明尼苏达双城队对柳贤振很感兴趣. December. 04, 2019 07:31. by 李憲宰 uni@donga.com. 有报道称，明尼苏达双城队对成为自由签约选手(FA)的左手投手柳贤振(32岁)很感兴趣。 专门报道美国职棒大联盟转会消息的MLB交易ROOOMERS 3日报道称，“明尼苏达双城队与柳贤振的经纪人斯科特•波拉斯进行了接触。”该媒体解释说：“希望加强首发阵容的明尼苏达队希望了解一些高水平首发资源的身价，这本身并不值得大惊小怪。但是与柳贤振方面接触的事情却值得关注。”当天，明尼苏达地区媒体《Star Tribune》也报道说，“为引进柳贤振等FA投手，明尼苏达队主教练洛科•瓦尔德利亲自伸手发出邀请。” 今年在美国联盟中部赛区排名第一的明尼苏达队正在全力加强首发阵容。因为今年在明尼苏达队取得13胜7负、平均责任失分4.84的凯尔•吉布森转会到了得克萨斯游骑兵队。

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