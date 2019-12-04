安倍：“正在调整与文在寅总统的首脑会谈”. December. 04, 2019 07:31. by 东京=金范锡 常驻记者 bsism@donga.com. 据日本《共同社》报道，日本首相安倍晋三3日表示，正在调整与文在寅总统的会谈。安倍首相在10月22日有条件推延韩日军事情报保护协定(GSOMIA)终止期限后，当天首次提及韩日首脑会谈。 安倍首相当天在东京首相官邸举行的政府和执政党自民党会议上表示，“为配合23∼25日在中国四川省成都市举行的韩中日首脑会谈，正在分别调整与文在寅总统、中国国家主席习近平的会谈。”接着他强调说，“今年是韩中日合作的20周年。希望能在包括面向未来的韩中日合作在内的朝鲜、地区形势等问题上坦率地分享意见。”这是自去年9月以联合国大会为契机举行韩日首脑会谈后，时隔1年零3个月再次举行两国首脑会谈。两国首脑在上月4日举行的泰国“东盟+3(韩中日)”峰会上进行了11分钟的交谈。会谈议题可能涉及强制征用赔偿、日本的半导体出口限制等悬而未决的问题。 本月第三周，两国贸易当局局长级政策对话将在东京举行，这是时隔约3年再次该级别会谈。日本经济产业大臣梶山弘志3日表示：“希望双方能够进行正常的对话，互相确认情况。”

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