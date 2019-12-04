“女性首批红围巾”三名女飞行员成为飞行队队长. December. 04, 2019 07:31. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 历史上首次以女生徒身份进入空军士官学校，并获得“女性首批红围巾”头衔的3名飞行员，此次成为首位登上飞行队队长宝座的女飞行员。 据空军3日透露，第3训练飞行团236飞行教育队队长扁宝拉中校、第5空中机动飞行团261空中加油飞行队队长张世珍中校、第16战斗飞行团202战斗飞行队队长朴智妍中校(以上40岁•空军士官学校49期)。张中校已于3日就任，扁中校和朴中校也将于本月内就任。 飞行队队长是监督大队作战和训练，教育后辈飞行员的指挥官。空军作战司令部综合审议工作经验等个人力量和领导素质，选拔飞行队队长。 她们都是1997年进入空军士官学校的第一批女学员，2002年完成高等飞行教育课程，17年后成为飞行队队长。2003年，扁中校成为女军首位战斗机飞行员，驾驶A-37攻击机。2004年，她作为女兵首次参加猎鹰空中射击大赛，并在低空射击领域获得最优秀奖。2007年，她成为首批入选飞行教官的女兵。她驾驶国产教练机KT-1的飞行时间总共达1440小时。扁中校说，“将成为与飞行队队员一起实现领空防卫目标的飞行队队长。” 2002年，张中校成为女军最早的运输机飞行员，驾驶CN-235运输机。总飞行时间达2600小时。2010年，她成为首位女军运输机教官飞行员。2015年，在猎鹰空中射击大赛空中投射领域，她成为第一位获得最优秀奖的女飞行员。2016年她被任命为首位女飞行队长。张中校说：“想用自己的行动和结果对未来后辈们产生影响，我会全力以赴的。” 2003年，朴中校和同期的扁中校一起成为女军最早的战斗机飞行员。她驾驶F-5战斗机，2007年被任命为女军第一个战斗机编队长。她驾驶的主机种为国产战斗机FA-50，总飞行时间为1800小时。朴中校表示：“我会尽职尽责地做好自己的工作，成为环顾周围的飞行队大队长。”

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