特朗普拿着账单来到北约，发布“宣战书”施压增加防卫费. December. 04, 2019 07:31. by 常驻巴黎记者 金润钟、常驻华盛顿记者 李正恩 zozo@donga.com,lightee@donga.com. 1949年4月面世的世界最大集体防卫条约——北大西洋公约组织（北约）在迎来成立70周年之际，因内部矛盾而陷入困惑。人们担心，3日和4日在英国伦敦举行的首脑会议，会因美国总统特朗普要求增加防卫费分摊额的压力、驻叙利亚美军撤离后引发的后续风波等，只会加深矛盾，而不是庆祝70周年。 特朗普总统、德国总理默克尔、法国总统马克龙、英国首相约翰逊等29个成员国的首脑将出席此次峰会。核心议题是防卫费分摊额。各会员国决定，截止到2024年把包括分摊额在内的国防预算增加到国内生产总值（GDP）的2.0%，并在明年年末之前追加缴纳1000亿美元（约118.65万亿韩元）的防卫费。虽然从2021年开始，美国的运营费分担率也从现在的22%降低到了16%，但特朗普政府表示“无法满足”，正在施压追加增加费用。 据美国有线电视新闻网（CNN）等媒体报道，特朗普2日前往伦敦前表示，“美国出钱太多，所以情况并不公正。我有责任从美国提供保护却不付钱的其他国家那里拿到钱。”飞机起飞后，他通过推特说：“我代表这个国家，去欧洲为美国人努力战斗。”美国国务卿蓬佩奥当天也表示：“特朗普总统就任后接受采访时表示，北约成员国的防卫费增加规模达到1300亿美元。在今后3、4年内，这一数字还将增加数千亿美元。” 欧洲各国对美国的单方面态度表现出不满。特别是，对特朗普政府不顾北约的强烈反对，决定撤回驻叙利亚美军的做法，舆论提出了强烈的批评。马克龙总统上个月7日对此予以强烈谴责，并称“北约处于脑死亡状态”。CNN说：“北约成立70周年之际，展示自己的年龄。虽然不会破裂，但同盟的凝聚力将远不如过去。”《卫报》也提到美国可能退出北约，“如果特朗普明年成功连任，他可能会向北约宣告终结”。 被称为“英国特朗普”的首相约翰逊与特朗普总统有着密切的关系，在特朗普总统访问伦敦期间，他决定不另外举行两国首脑会谈。这与默克尔总理和马克龙总统决定举行双边会谈形成了鲜明的对比。在12日提前议会选举中获胜已成定局的情况下，约翰逊此举似乎不想刺激“反特朗普”情绪高涨的英国民心。在舆观等各种民意调查中，执政的保守党领先第一在野党工党10个百分点以上。 约翰逊当天在广播采访中表示：“特朗普总统最好不要提及议会选举”，“作为亲密的同盟和朋友，美国和英国最好不要介入彼此的选举。”特朗普在7月国事访问时，公开支持即将参加保守党代表竞选的约翰逊，受到了干涉内政的批评。

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