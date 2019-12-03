受理费相差三倍，前官礼遇违反司法正义. December. 03, 2019 07:33. . 比较律师的受理费，得出了证明前官礼遇的调查结果。韩国刑事政策研究院以1200名律师和委托人为对象调查了法律腐败情况，结果显示，卸任1年以内的法院院长和检察长、庭长、检察官出身的所谓前官律师的受理费是普通律师的3倍左右。法院院长和检察长出身的受理费每件为1564万韩元，而司法研修院出身的律师的受理费每件为525万韩元。 经历过前官礼遇的比率也相当高。律师（500名）中22%回答说“10年内经历过或目睹过前官礼遇”，在选择前官律师的委托人（351名）中46.4%回答说“前官礼遇得到了实惠”。他们认为，不仅在审判程序上有大大小小的便利，就连主要决定事项也被前官礼遇所左右。 从2011年的《前官礼遇防止法》规定前官律师自退休之日起一年内不得承接退休前1年工作机关的事件起，为了杜绝前官礼遇，先后6次修改了律师法，但前官独占受理费的现象却不断加剧。前官礼遇不仅仅是法律市场的不公平竞争，更是动摇公正社会根基的严重违规。如果根据聘请前官律师的经济能力决定审判的胜败，其贫富差异在刑事案件中会直接关系到身体的拘押，在民事诉讼中会直接关系到财产上的损失。它侵犯了在法律面前公平审判的权利，损害了司法正义。 法律界人士应该先自我反省，认识到前官礼遇本身源于对司法的不信任。如果人们深信司法公正，那么与现任法官、检察官关系亲密的前官律师就没有理由受理案件数量多、受理费高。前官律师的受理费呈现出随着卸任时间的推移而降低的倾向，这意味着高额的受理费不是律师的实力，而是与现任法官和检察官的关系，是期待费用。必须杜绝前、现职法官和检察官通过秘密串通来维护司法既得权的前官礼遇。司法改革应该从这里开始。

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