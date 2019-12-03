司马迁的和平论. December. 03, 2019 07:34. . 《史记》的作者司马迁对汉武帝的过度战争及其造成的严重财政浪费，以及对立功的大臣因小小过失而受处罚或降职的冷漠态度提出了批评。他似乎认为，随着战争和统治风格相互影响，汉武帝的统治更加残酷、刻薄，百姓生活越来越艰难。 司马迁自己就是这两方面的牺牲品。司马迁对匈奴战争中发生的名将李广一家的悲剧表示同情。汉武帝以李广之子李陵向匈奴投降为由，下令杀掉李广一家后，司马迁独自为李陵辩护，结果被处宫刑。 司马迁没有批判汉武帝的统治，而是称赞了与之相反的汉武帝祖父汉文帝的统治。当大臣们建议南越和朝鲜不服从汉朝统治应予以征伐时，文帝这样说道。“兵者凶器也。纵使武力能达到我们所期望的，但发动战争就要消耗财物，把老百姓送到遥远的国界。”司马迁说，因为选择了和平而不是战争，所以在文帝时代，百姓的税收负担比较轻，能够忠于农事，物资很丰富，生活变得富裕幸福。 但司马迁并不是盲目的和平主义者。在《史记·律书》中，司马迁这样说：“治家不能不训，治国不能弃刑，天下不能废政伐（战争）。只应该合理运用。” 司马迁之所以执意说这样的话，是因为很多人不懂世事，随便讲德治，无条件反对外国佣兵。他慨叹道，甚至在提出这种主张后，国家丢失或外敌入侵导致国力衰弱的事例比比皆是，但这些知识分子却固执己见，不为所动。我们在司马迁之后的2000年积累了更多的经验，也依然如此。

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