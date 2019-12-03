梦幻般的“那声音”......艾莎音色和幻想的和谐. December. 03, 2019 07:34. by 林熙允记者 imi@donga.com. “Solb-Fa-Sol-Mib” 如果你看过动画电影《冰雪奇缘2》，这段梦幻的旋律就会像幽灵一样在耳边盘旋。在《冰雪奇缘2》挑大梁，献唱《The Voice》的挪威唱作歌手奥罗拉(AURORA•本名埃乌罗拉•阿克斯内斯•23岁)来到了韩国。冰川、万年积雪、极光、拖网、峡湾......电影的背景很大一部分是以她的祖国挪威为原型拍摄的。 上月30日，记者在首尔龙山区“弩督岛Live House”见到了奥罗拉，她说：“如果去过挪威，就会知道《冰雪奇缘》把那里的风光拍得有多好。看到山、江、海和谐相处的美丽韩国风景，也产生了像是回到故乡的感觉。” 为参加当天的音乐会，奥罗拉首次来韩，她出生在以峡湾闻名的挪威西岸，住在维京古都卑尔根。2013年，17岁出道的她凭借妖精般的外貌、音色、乐曲跻身明星行列。《冰雪奇缘2》剧组邀请奥罗拉加盟，可谓“神来之笔”。 “有人曾发邮件问我，说这么高的高音，能消化吗？我把在卑尔根自己录音棚里录的该音发给了他。” 奥罗拉说：“声音给主人公艾莎的教训，即‘跟着你的本能和直觉走’，这在以前就是我的座右铭。我的音乐源泉也是大自然所唱的声音，所以非常适合角色。” 现在已经出名的旋律《Solb-Fa-Sol-Mib》是在英国伦敦古老的教堂录制的。 “看着教堂的彩色玻璃散发橙色和蓝色的阳光，我唱歌了。那是非常美丽地瞬间。它原封不动地承载着教堂墙壁上响起的自然回音。” 在作品中，《那声音》是艾莎鼓励自己找出超能力根源的未知声音。奥罗拉也凭借这声音成为主题曲(《Into the Unknown》•进入未知世界)演绎歌手，名声大震。 奥罗拉的神秘音乐在参与电影拍摄之前就掀起了全球粉丝热潮。流行歌手比莉•艾利什和凯蒂•佩里就是奥罗拉的粉丝。她还参与了英国传奇电子音乐二人组“化学兄弟”的歌曲。奥罗拉说，“从挪威的民谣中受到了很大的影响。” 在30日的演出中，奥罗拉带着佩饰上台表演。在挪威的森林里穿着韩服演出的影像也非常有名。 “在美国的二手服装店偶然看到韩服后觉得很漂亮，所以试穿了一下。我从韩国等全世界的传统音乐中也受到了很大的影响。” 虽然想在韩国买韩服，但是日程上没能做到这一点，所以很可惜。时尚感独特的奥罗拉购入二手衣服，直接用剪刀剪成自己喜欢的样式穿。她说，“《冰雪奇缘2》更特别，因为它包含了关于自然与人类共存的信息。” “我相信人类存在的意义就是追求善良，为自己、我们和地球而战。为了未来。希望我们一起行动。”

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