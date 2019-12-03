三星重工业承揽1875亿韩元规模耐冰原油运输船订单. December. 03, 2019 07:34. by 金道炯 dodo@donga.com. 三星重工业追加承揽了两艘耐冰原油运输船，今年的订单总额已达到71亿美元(约8.4万亿韩元)，超过了年度目标值的90%。在即将达成今年设定的78亿美元的订单目标之际，也是近5年来的最大金额。2日，三星重工业在欧洲地区船舶公司公告称，订购了2艘阿芙拉型(Aframax)耐冰原油运输船，订单规模为1875亿韩元。这些船只预计在2022年3月前交付。阿芙拉型原油运输船是需求最多，经济性最佳的8.5万~12.5万DWT(载货重量吨数•船舶可以装载的总货物重量)大小的船舶。 此次承揽的耐冰原油运输船在零下30摄氏度的极端环境下，即使与最大厚度达70厘米的冰层相撞，也能安全航行。价格比同级别船舶贵了近一倍。 三星重工业方面包括此次合同在内，今年共接到了71亿美元的订单，实现了年度目标78亿美元的91%。不仅超过了去年的业绩(63亿美元)，还超过了2年前的69亿美元，以年度为准，这是最近5年来最大的订单金额。 据统计，到11月中旬为止的订单按船种分类，共有39艘，其中包括13艘液化天然气(LNG)运输船、6艘集装箱船、16艘运输原油船和2艘石化产品运输船。以10月末为基准，三星重工业在全球造船所的订单余量排名中也以583万CGT(标准货船换算吨数)连续4个月保持第一位。

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