美国侦察机连日出击韩半岛，朝鲜增设数十个用于导弹发射的混凝土垫. December. 03, 2019 07:34. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 随着执行朝鲜内部导弹发射征兆等对朝监视任务的美军侦察机连日来在韩半岛展开行动的事实得到确认，有分析认为，朝鲜即将再次发起挑衅。再加上朝鲜正在增设利用移动发射台（TEL）进行导弹发射试验时使用的混凝土垫的事实被传开后，在年末这一朝鲜提出的朝美无核化谈判的时限即将到来之际，紧张气氛进一步加剧。 据军用飞机追踪网站“飞行器关注”（Aircraft Spots）2日消息，一架美军特殊侦察机RC-135W（联合铆钉）当天在首都圈上空飞行。这架侦察机的主要任务是收集和分析通信、信号情报，收集朝鲜全境的导弹等发射准备相关情报。因此，有分析认为，这是朝鲜继上月28日发射超大型火箭炮后，又在准备再次试射。 更何况，最近美军侦察机频繁出现在韩半岛，因此有人担心朝鲜内部的动向不妙。上个月30日，美军也把战略侦察机U-2S出击到了军事分界线一带的战区上空，进行了对朝监视飞行。此前发生超大型火箭炮挑衅的上个月28日，Joint Stars（E-8C，联合监视目标攻击雷达系统）和EP-3E等2种侦察机，27日又有RC-135V出动。仅民间军用飞机追踪网站确认的航迹就表明，在最近一周内，美军侦察机出击韩半岛的次数多达5次。 韩国军方相关人士表示：“美军侦察机一个月之内会出击韩半岛进行数十次非公开行动”，“但像这次这样不断暴露航迹实属罕见，因此美国可能是为了在谈判时限到来之前迫使朝鲜不敢挑衅。” 朝鲜正在增设用于移动发射导弹的混凝土垫的动向，也增加了对追加挑衅的担忧。日本《朝日新闻》2日报道称：“朝鲜从今年夏天开始在全国数十处增设混凝土垫”，“最近集中增设的混凝土垫长宽高均达数十米，可以将洲际弹道导弹发射台放在混凝土垫上。” 迄今为止，朝鲜主要选择机场、高速公路等已经铺设了混凝土的平滑地方进行导弹发射试验。但如果在野地进行移动式发射，地基较弱，很可能因发射冲击导致地基碎裂或导弹失去平衡而发射失败。为了防止这种情况的发生，设置混凝土垫。韩国国防安全论坛专门研究委员申宗佑表示：“如果朝鲜随意增设混凝土垫，从韩美军方的立场来看，需要集中监视的地区将大幅增加，因此可能会出现对朝监视空白。” 综合上述情况，朝鲜很有可能为了在年末之前同时压迫韩美而利用移动发射台进行追加挑衅或已经做好了追加挑衅的准备。朝鲜国务委员会委员长金正恩之前提出，朝美无核化谈判的时限是年末，因此预计朝鲜会在年末之前克制发射打破谈判局面的洲际导弹。但是，为了威胁美国，朝鲜有可能发射潜射导弹或准洲际导弹“火星-12”型（最大射程5000公里），在年底前下出胜负手。 特别是朝鲜11月30日针对日本首相安倍晋三威胁称，“将近距离看到真正的弹道导弹是什么”，因此有人预测，朝鲜将以横穿日本上空的方式发射中程以上的导弹。朝鲜在2017年8月和9月以这种方式进行了发射“火星-12”型挑衅，使日本进入了紧急状态。前统一研究院院长全圣勋表示：“朝鲜在明年金正恩的新年贺词中解释不得不走上‘新道路’的理由后，将正式进行发射洲际导弹的挑衅”，“但在此之前，朝鲜会在不直接针对美国的水平调节挑衅的水平，分阶段提高威胁水平，向美国施压。”

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