三次参与弹劾调查的美国众议员：“特朗普（丑闻）比尼克松和克林顿还要严重”. December. 03, 2019 07:34. by 崔智善 aurinko@donga.com. 据《华盛顿邮报》等媒体2日报道，美国总统特朗普将不参加众议院司法委员会为起草弹劾案举行的第一次公开听证会。众议院正在加快制定弹劾起诉案。预计在圣诞节25日之前，众议院将就弹劾案进行全体表决。 白宫通报说，特朗普总统不会出席4日举行的众议院司法委员会第一次听证会。特朗普1日在推特上写道：“4日将出席北大西洋公约组织首脑会议，在民主党举行历史上最荒谬的弹劾听证会期间，我将在伦敦代表美国。” 据《华盛顿邮报》报道，白宫法律顾问帕特·希法伦律师在长达5页的通知中表示：“众议院司法委员会主席杰拉尔德·纳德勒发来的（听证会）草案中，没有向总统提供任何公正程序的内容。”特朗普总统的法律顾问也不出席听证会。众议院情报委员会将于3日表决弹劾调查报告后移交给法制司法委员会，法制司法委员会将从4日开始起草弹劾上诉案。 特朗普有可能参加4日以后举行的听证会。法制司法委员会所属议员们将在今后两周里分析对乌克兰丑闻的调查内容，并就是否成为弹劾总统的理由进行法理讨论。在这一过程中将举行追加听证会，只要特朗普总统表明立场，他就有机会出席并表明自己的意见。特朗普上个月18日在自己的推特上留言说：“我没有任何错误，我不想给众议院的（弹劾）骗局带来信任感，但我会强烈考虑参加听证会。”但是，很多人认为特朗普在民主党占优势的众议院主导听证会上作证是得不偿失，因此，他能否出席听证会还是个未知数。纳德勒发出最后通牒，要求在6日之前告知是否参加听证会。 共和党众议员道格拉斯·柯林斯1日做客福克斯新闻台时批评说，弹劾听证会完全浪费了美国人的时间。相反，曾经历过3次弹劾美国总统调查过程的乔·罗夫格伦议员（民主党·加利福尼亚）在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时主张，乌克兰丑闻比让前总统尼克松辞职的“水门事件”更为严重。 罗夫格伦在CNN的政治讨论节目中表示：“历史上最大的担忧之一就是外国政府干涉我们的政治体制”，“尼克松的行为至少与外国无关。”另外，他还就因性丑闻而经历弹劾危机的前总统克林顿表示，“关于性方面的谎言并没有威胁国家安全或扰乱宪法秩序”，主张乌克兰丑闻比这更为严重。

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