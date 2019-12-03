十二月，和克拉拉一起等王子. December. 03, 2019 07:35. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 12月是柴可夫斯基的经典芭蕾舞剧《胡桃夹子》(1892年)的季节。柴可夫斯基特有的旋律美和高超的管弦乐法好听到让人耳朵怀孕。如果说《天鹅湖》凄美，《睡美人》华丽，那么以平安夜为背景的《胡桃夹子》则兼具可爱和庄严。下面我们来了解一下该芭蕾剧的音乐亮点。 ○ 序曲：弦乐中缺少负责打底的大提琴演奏。这是为了体现“小巧玲珑的感觉”。 ○ 途经冬季松林的旅行：胡桃夹子王子带着主人公克拉拉前往自己统治的糖果王国。以轻松的主题开始，让人联想起柴可夫斯基的交响曲的壮丽高潮给人压倒性的感觉。 ○ 雪花华尔兹：群舞描写雪花飘舞的场景。芭蕾舞音乐例外地出现了儿童(或女性)合唱。合唱和嘹亮的竖琴、钟琴相配的部分，比当今的电影音乐更色彩玲珑。 ○ 特列帕克舞曲：一提起俄罗斯舞蹈就让人联想起它，有挽着胳膊坐着跳舞的动作，是一种十分欢快的舞曲。 ○ 芦笛舞：虽然题目中有芦苇(reed)，但木管乐器中与双簧管、单簧管、巴松管不同，唯独没有“芦苇”的长笛演奏旋律。 ○ 花之华尔兹：构成全曲亮点的部分。中间大提琴突然唱响新旋律，然后退场，让人感觉歌剧男主角在唱着热烈的求爱歌曲。 ○ 双人舞阿达吉奥：开始部分的竖琴用分散和音演奏I-vi-i-V的和音行进。在歌谣《难以实现的爱情》、钢琴小品《Heart and Soul》等大众音乐中也很容易见到的亲切的编码行进。 ○ 糖果精灵的舞蹈：柴可夫斯基在巴黎发现了一种能发出玲珑声音的新乐器“钢片琴”，为了在这部芭蕾中首次亮相该乐器，他向乐谱出版社和演出人员下达了“缄口令” ○ 《胡桃夹子》为何较短？：柴可夫斯基将这首歌构想为与短歌剧《伊奥兰塔》同台演出的作品。但首演之后，只有《胡桃夹子》单独演出。 ○ 实际管弦乐出演？：在韩国，芭蕾通过事前录音(MR)伴奏公演的情况很多。实际上，在有管弦乐演奏的演出中，国立芭蕾舞团(艺术导演姜秀珍)和韩国交响乐团一起演奏的《胡桃夹子》就是其中的代表。今年将于12~25日在首尔艺术殿堂歌剧院演出。票价为5000~9万韩元。

한국어