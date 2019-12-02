不要把民生法案作为政争工具. December. 02, 2019 07:29. . 由于朝野政党围绕快速处理法案的对立，11月29日的国会全体会议告吹，“民植法”（《道路交通法》修正案）、“数据三法”等数百项民生相关法律的处理被迫中断。这是因为，自由韩国党针对199个非争论点申请了“阻扰议事”（通过无限制讨论合法妨碍议事），而共同民主党和正义党也担心因“阻扰议事”在此次定期国会上未能处理快速通道法案而拒绝出席全体会议。 随着指责舆论的高涨，朝野双方展开了一场不光彩的“都怪你”攻防战。共同民主党指责说，自由韩国党把《道路交通法》修正案等民生法案当作人质。但是自由韩国党申请阻扰议事的法案中并没有包括《道路交通法》法案。截至28日，自由韩国党向全体会议提交的所有法案都申请了阻扰议事，而《道路交通法》修正案是在29日当天提交的。 对于只顾通过和阻止快速通道法案的朝野政党来说，民生法案从一开始就没有放在眼里。自由韩国党计划到10日结束的此次定期国会为止，用针对无争议法案的“阻挠议事”来阻止，之后在临时国会召开时，再向提交的“快速法案”申请阻扰议事。“阻扰议事”没有固定的时限。因此，即使只有几个，也完全可以达到预期目的。如果稍微考虑到民生法案的紧迫性和迫切性，就不能不分轻重地对199个法案全部申请“阻挠议事”。 执政党共同民主党拒绝全体会议本身，导致“民植法”等朝野没有分歧的法案也流产，这也理应受到谴责。人们承认，利用缺席使国会全体会议告吹，是民主党和正义党的不得已而为之。因为，一旦开始无限制辩论，事实上不可能在此次定期国会上处理选举法修改案等快速法案，而且即使召开临时国会，也很难在明年议会选举预备候选人登记日17日之前处理。 对选举法修改案、高层公职人员犯罪调查处（简称公调处）设置法等“快速法案”，确实是必要性和忧虑同时存在。但更重要的是国民的生活和安全。哪怕是仅仅是对与国民生活密切相关的民生法案，执政党和在野党应该通过朝野协议，在没有阻扰议事的情况下，召开“单一主题”全体会议并予以通过。《道路安全法》所涉的民植的母亲在法案通过告吹后大声疾呼：“为什么要把民植当作协商筹码？”哪怕是政治斗争，也不能拿关系到孩子们安全的事情来做文章。

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