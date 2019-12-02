海底巨山的秘密. December. 02, 2019 07:29. . 也许此刻，在澳大利亚东北部海底，人们也许并不知道，出现了一大堆令人咋舌的蟹壳。堆积如山的这堆山在不到一个月前是没有的。 难道是有人偷偷扔在海里的？好像并非如此。因为每年有超过20万个外壳堆积。时间也是固定的。都在冬天开始的11月初中旬，月亮变圆的时候。建造这座大山的主人公是像蜘蛛一样腿长的蜘蛛蟹。 平时散居在深海各处的小家伙们不知道如何凑好了时间在较浅的海面上相聚，但相聚的原因有两个。通常情况下很难见面，所以即使是利用这种机会也要配对。你说它们是在开“相亲派对”？是的，好像是那么回事。 但是真正有意思的是第二个原因。众所周知，为了阻止捕食者的攻击，小家伙们用坚硬的盔甲裹住身体。要想不轻易被吃掉，盔甲越结实越好。但坚硬不一定就是好事。只有强壮身体，才能让配对对象看起来更加魁梧，才能让世界更加旺盛，但不能这样。脱了就危险了，穿了就不能再长大了。在这个生存的两难困境中，小家伙们找到的妙计就是“一举两得”。就是这样聚在一起同时举行弃甲“大会”。因为，如果分开脱掉外壳，只能独自承担即将面临的危险，但这样做只需要牺牲一部分。因为捕食者不能无限制地吃。 大家聚在一起，脱掉一直以来保护自己却笨重的外壳，换上从里面冒出来的新盔甲，这该是多么的轻爽而快乐的聚会，但其实对于小家伙们来说，没有比这更危险的时刻了。因为从脱下所穿的盔甲到新壳固化需要几天时间。这个巨大的晚宴机会，像鳐鱼这样的捕食者会放过吗？好像这是什么糕点似的，举行了庆典。为了避免这种危机，蜘蛛网们聚在最中间，不知不觉中造出了一座巨大的山。 在这个充满惊险的几天庆典活动结束后，蜘蛛蟹们将穿上结实的新盔甲回到自己曾经生活的地方。它们会反复回味生存的智慧，只有甩掉保护自己安全又使自己无法继续成长的盔甲，才能变得更大。 生活就是适应不断变化的世界。这种适应的力量从来不会无缘无故地产生。正如蜘蛛蟹们所了解的，必须果断地扔掉迄今为止一直保护自己安全的东西，创造新世界所需的新东西。这是因为，哪怕东西再好，如果不放下现在抓着的东西，就无法抓住。现在是年末，是为了得到新东西而扔掉旧东西地时间。

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